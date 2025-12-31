La Comisión de Fiestas de Villamanín prepara un canal para comunicarse con los ganadores del Gordo y pide “paciencia y comprensión”

La comisión de fiestas de Villamanín (León), el pueblo donde se vendieron papeletas de más de las participaciones de Lotería que acabaron premiadas con el Gordo de Navidad, ha informado de que trabajan para disponer de un canal para “canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios” con los afectados: tanto los que tienen un billete formal como con los poseedores de los no consignados. Los jóvenes al frente de esta organización de voluntarios ruegan “paciencia y comprensión” y transmiten que se han puesto en manos de especialistas jurídicos a fin de “analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías de seguridad y rigor para todas las personas implicadas”.

Los miembros de la comisión han emitido un comunicado este miércoles 31 de diciembre, Nochevieja, donde relatan los próximos pasos para decidir el reparto de ese dineral pendiente de atribuir. Lo primero, disponer de un cauce con los agraviados para comunicarles cómo proceder: “Este paso es imprescindible para poder avanzar con orden y seguridad en las siguientes fases del proceso”.

Estas fechas de escasa actividad laboral, especialmente en sectores como el jurídico, han ralentizado los tiempos: “No son las más ágiles para la tramitación de este tipo de gestiones”. Así, piden “paciencia y comprensión” en su propósito por buscar la mejor solución ante la tensión de los últimos días en Villamanín, donde se ha acordado primeramente una “quita” de parte del premio de los afortunados con participación formal, se habla de entre el 5% y el 10% de los 80.000 euros correspondiente por cada papeleta. Pero todo podría lastrarse si hay denuncias judiciales de quienes reclamen la cantidad al completo, lo cual impediría la distribución hasta una sentencia firme.

Los implicados han indicado también que se están asesorando con especialistas del ámbito jurídico y notarial para “analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías de seguridad y rigor para todas las personas implicadas”. El canal digital que pretenden habilitar permitirá “ordenar y centralizar la información relativa a las participaciones, garantizando en todo momento la confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos”.

“En cuanto se encuentren habilitados los canales específicos para el registro de participaciones y la información sobre los siguientes pasos, se comunicará oportunamente por vías oficiales”, prosigue el mensaje de los leoneses, que han lamentado no poder responder a las múltiples llamadas o contactos individuales a causa de “la magnitud del proceso y el elevado volumen de comunicaciones recibidas”. El grupo ha valorado la “paciencia y comprensión que se está mostrando, mientras seguimos trabajando para alcanzar una solución equilibrada, transparente y lo más ágil posible”.