Ir al contenido
_
_
_
_
Ofrecido porAENA
Lotería de Navidad
Sorteo de Navidad

La Comisión de Fiestas de Villamanín prepara un canal para comunicarse con los ganadores del Gordo y pide “paciencia y comprensión”

El equipo responsable de los festejos busca soluciones y recaba apoyo jurídico tras la polémica del premio

Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La comisión de fiestas de Villamanín (León), el pueblo donde se vendieron papeletas de más de las participaciones de Lotería que acabaron premiadas con el Gordo de Navidad, ha informado de que trabajan para disponer de un canal para “canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios” con los afectados: tanto los que tienen un billete formal como con los poseedores de los no consignados. Los jóvenes al frente de esta organización de voluntarios ruegan “paciencia y comprensión” y transmiten que se han puesto en manos de especialistas jurídicos a fin de “analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías de seguridad y rigor para todas las personas implicadas”.

Los miembros de la comisión han emitido un comunicado este miércoles 31 de diciembre, Nochevieja, donde relatan los próximos pasos para decidir el reparto de ese dineral pendiente de atribuir. Lo primero, disponer de un cauce con los agraviados para comunicarles cómo proceder: “Este paso es imprescindible para poder avanzar con orden y seguridad en las siguientes fases del proceso”.

Estas fechas de escasa actividad laboral, especialmente en sectores como el jurídico, han ralentizado los tiempos: “No son las más ágiles para la tramitación de este tipo de gestiones”. Así, piden “paciencia y comprensión” en su propósito por buscar la mejor solución ante la tensión de los últimos días en Villamanín, donde se ha acordado primeramente una “quita” de parte del premio de los afortunados con participación formal, se habla de entre el 5% y el 10% de los 80.000 euros correspondiente por cada papeleta. Pero todo podría lastrarse si hay denuncias judiciales de quienes reclamen la cantidad al completo, lo cual impediría la distribución hasta una sentencia firme.

Los implicados han indicado también que se están asesorando con especialistas del ámbito jurídico y notarial para “analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías de seguridad y rigor para todas las personas implicadas”. El canal digital que pretenden habilitar permitirá “ordenar y centralizar la información relativa a las participaciones, garantizando en todo momento la confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos”.

“En cuanto se encuentren habilitados los canales específicos para el registro de participaciones y la información sobre los siguientes pasos, se comunicará oportunamente por vías oficiales”, prosigue el mensaje de los leoneses, que han lamentado no poder responder a las múltiples llamadas o contactos individuales a causa de “la magnitud del proceso y el elevado volumen de comunicaciones recibidas”. El grupo ha valorado la “paciencia y comprensión que se está mostrando, mientras seguimos trabajando para alcanzar una solución equilibrada, transparente y lo más ágil posible”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Villamanín premiados con El Gordo en la Lotería de Navidad

Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias

Juan Navarro | Villamanín (León)
Vecinos Villamanín Gordo Lotería de Navidad

¿Cómo funciona el sistema de papeletas? ¿Tiene responsabilidad el lotero? El procedimiento de Villamanín tras lo ocurrido con el Gordo

Sara Castro | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. Beyoncé se convierte en la quinta cantante en ingresar en el club de los multimillonarios
  4. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  5. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_