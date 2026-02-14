Ir al contenido
Cataluña
Temporal de viento

Cataluña envía un mensaje Es Alert en el sur y el norte del territorio por el temporal de viento

Protección Civil mantiene la alerta por la previsión de rachas de más de 100 kilómetros por hora en los extremos

Un coche aplastado por un árbol en Barcelona, en el temporal de viento del jueves. GIANLUCA BATTISTA
EFE
Barcelona -
Protección Civil ha enviado poco antes de las nueve de esta mañana de sábado un mensaje Es Alert a los móviles del sur de Tarragona por el temporal de viento que afecta hoy a esa parte de Cataluña y, poco después, un segundo mensaje de emergencia a las comarcas del Pirineo, Prepirineo de Cataluña y la del Alt Empordà, en Girona.

Protección Civil ha informado de que el mensaje se ha difundido en las comarcas de Terres de l’Ebre y en el Baix Camp, y que el segundo se ha distribuido en las del Pirineo catalán, Prepirineo y Alt Empordà, y que en los mismos se pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividades en el exterior durante todo el día.

Cataluña tiene activado este sábado su plan de emergencias VENTCAT por la previsión de rachas de más de cien kilómetros por hora en el extremo norte del territorio y en el sur, en la zona del delta del Ebro, donde el servicio Meteocat ha lanzado un aviso rojo por viento.

El viento ha derribado esta mañana árboles en la zona del Ebro sobre la calzada de la autopista AP-7, el principal corredor viario mediterráneo de la península, lo que ha obligado a cortar momentáneamente esta vía, sin que los incidentes hayan provocado hasta el momento heridos

