El Betis recupera la quinta plaza y acaba con la racha del Valencia

Dos tiros a puerta y dos goles del Betis. El Valencia, mejor durante muchas fases del partido, demostró por qué se encuentra en esa situación tan delicada, a dos puntos del descenso. Los de Carlos Corberán dominaron mucho, pero no remataron a un rival que estaba fundido. Tampoco sus jugadores entendieron el tramo final. Permitieron una gran carrera de Deossa por la banda ante el despiste de Santamaría. El colombiano, todo fe, centró al área y Fornals logró el segundo. El Valencia se quedó con cara de tonto y este magnífico Betis de Manuel Pellegrini recupera la quinta plaza mientras se lame las heridas en busca del decisivo partido de cuartos de final de la Copa ante el Atlético del próximo jueves. El Betis, con problemas, con muchas bajas, algo fundido, sacó recursos para ganar el partido. También ganó el jueves en la Liga Europa y se sostiene mientras sueña con la Copa. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el grupo que dirige Pellegrini. El Valencia estuvo bien, pero le tocará seguir sufriendo. No entendió que el Betis estaba muy tocado y le faltó energía para ir a por el triunfo.

BET Betis 2 Álvaro Valles, Ricardo Rodríguez, Marc Bartra, Diego Llorente (Valentín Gómez, min. 90), Aitor Ruibal, Antony (Ángel Ortiz, min. 90), Abde Ezzalzouli, Nelson Deossa, Sergi Altimira (Pablo Fornals, min. 45), Marc Roca y Chimy Ávila (Pablo García, min. 67) VAL Valencia 1 Stole Dimitrievski, Copete (César Tárrega, min. 80), Dimitri Foulquier, José Gayà, Eray Cömert, Luis Rioja (Diego López, min. 76), Pepelu (Baptiste Santamaría, min. 71), Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic, Hugo Duro (Umar Sadiq, min. 71) y Lucas Beltrán (André Almeida, min. 71) Goles 0-1 min. 19: Luis Rioja. 1-1 min. 22: Chimy Ávila. 2-1 min. 87: Fornals Arbitro José María Sánchez Martínez

Tarjetas amarillas Eray Cömert (min. 49), Pepelu (min. 52), Foulquier (min. 84)

Son muchas las batallas que afronta el Betis. Europa, Liga y los cuartos de Copa aparecen en el horizonte de un equipo que se sostiene como buenamente puede. Ante el Valencia, un rival muy vivo a pesar de estar peleando por el descenso, Pellegrini dio descanso a Fornals pensando en el Atlético y recompuso a su equipo con Altimira en el centro del campo y Deossa en la mediapunta. Las ocho bajas pesaban como una losa en este Betis que depende mucho de Antony. Corberán hizo un buen planteamiento. Cargó las tintas en la banda derecha del Betis, donde Antony no defiende, y llevó la iniciativa del partido. Si bien es cierto que todo pudo cambiar los seis minutos, cuando Abde falló un gol claro bajo palos, también lo fue que el Valencia mereció más.

A los 11 minutos hubo penalti de Ruibal a Danjuma. Valles, que regresaba a la portería por Pau López, realizó un paradón en el lanzamiento de Pepelu. Pero dominaba el Valencia, con Ugrinic y Danjuma entonados, bien colocado en defensa. Tanto, que Rioja, de corazón verdiblanco, remató a la red después de una buena dejada de Beltrán. Estuvo mal la defensa del Betis, como inocente fue Copete al pisar en el área a Ruibal. El Chimy Ávila empató de penalti y los siguientes minutos del primer tiempo fueron pasando entre la inoperancia del Betis ante un Valencia bien plantado. Y todo eso aliñado con el mal arbitraje de Sánchez Martínez. Un árbitro de total garantías, pero que no tuvo su mejor día en La Cartuja. En el Betis, muy espeso, Roca, Altimira y Abde apenas combinaron. El Betis echaba de menos a Fornals.

El propio Fornals entró en la segunda parte, reservado ante tanto partido seguido en un cargado calendario. El Valencia tuvo una gran ocasión en el minuto 49, pero entre Bartra y el meta Valles, que cuajó un partidazo, salvaron el 1-2. El Valencia se mostraba superior, pero le faltó valentía y la confianza propias del equipo que está arriba para ir a por el triunfo. El Betis no llegaba a la meta rival, perdido en la intrascendencia del pase al pie, tan previsible como inútil. Del marasmo le salvó Abde, quien hizo un jugadón después de un gran pase de Roca. El balón fue al lateral de la red tras dejar en el suelo a Cömert. Pero la acción definitiva llegó en el minuto 88. Con el Valencia jugando en campo contrario, Deossa realizó un enorme cambio de ritmo en la banda derecha. Nadie le hizo falta y su centro al área fue anotado en gol por Fornals, con algo de suerte tras un rebote.

Estalló La Cartuja y el Betis sostuvo el 2-1. Mucho mérito para un equipo plagado de bajas, huérfano de futbolistas como Lo Celso, Amrabat o Isco, que se sostiene gracias al trabajo de Pellegrini y sus futbolistas. Y ante el Valencia, por la falta de contundencia de un rival que fue incapaz de amarrar, al menos, un empate que tenía en su mano.

“Fornals ha dado un paso adelante y ya lo conocía de su etapa en el West Ham. Su gol ha servido para ganar un partido en el que nos ha faltado creatividad. Estoy muy contento con el esfuerzo de mis jugadores”, aclaró Manuel Pellegrini. “El partido lo encaramos muy bien y era al final de empate. Se decantó en una acción puntual que no supimos defender”, indicó, por su parte, Carlos Corberán, el técnico del Valencia.