Ávila rescata al Betis ante un Elche que dio mucha guerra

El Betis sufrió una barbaridad ante el Elche para pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey, donde le acompañará en el sorteo, que se celebrará el próximo lunes, el Alavés, que venció al Rayo (2-0). Athletic Club, Real Sociedad, Atlético y Albacete han logrado también el pase. El Racing-Barcelona y el Burgos Valencia se disputan este jueves. Fue el Chimy Ávila el gran protagonista del triunfo andaluz, pues con dos goles le dio el pase a los suyos después de que el Elche dominara el partido a su antojo durante una hora de juego. Los de Eder Sarabia jugaron un gran encuentro, aunque no pudieron en el tramo final ante un equipo bético que se rebeló cuando peor lo tenía. Un gran Ruibal, acompañado de Fornals y del propio Ávila, fueron los protagonistas de la angustiosa clasificación del conjunto bético.

BET Betis 2 Adrián, Aitor Ruibal, Ricardo Rodríguez, Natan, Diego Llorente (Marc Bartra, min. 81), Rodrigo Riquelme (Pablo Fornals, min. 54), Antony, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso (Pablo García, min. 55), Sergi Altimira (Marc Roca, min. 72) y Cédric Bakambu (Chimy Ávila, min. 55) ELC Elche 1 Matías Dituro, Adrià Pedrosa, Léo Pétrot, David Affengruber, Victor Chust, Martim Neto (Grady Diangana, min. 68), Rodrigo Mendoza (Yago Santiago, min. 77), Josan (Germán Valera, min. 68), Aleix Febas, Marc Aguado (Federico Redondo, min. 59) y Adam El Mokhtari (Álvaro Rodríguez, min. 59) Goles 0-1 min. 57: Leo Petrot. 1-1 min. 67: Chimy Ávila. 2-1 min. 79: Chimy Ávila Arbitro Jesús Gil Manzano

Tarjetas amarillas Sergi Altimira (min. 18), Souza (min. 63), Álvaro Rodríguez (min. 71), Fornals (min. 82), Adrià Pedrosa (min. 93) Tarjetas rojas Sarabia (min. 95)

El Betis, al menos según se desprende de las declaraciones de su entrenador, Manuel Pellegrini, quiere la Copa. Una competición cuya final se juega en el campo donde los andaluces son locales y en donde ganaron el título en 2022 ante el Valencia: el estadio de La Cartuja. Otra cosa es, luego, lo que ofrece en el campo. Con un ritmo lento y cansino, el Betis apenas fue capaz de poner en apuros al Elche, un rival con las ideas claras, pero que llegó a Sevilla sin delanteros debido a las lesiones de Rafa Mir y André Silva. Eder Sarabia firmó un once lleno de centrocampistas y su equipo tocó bien el balón. Algo ya esperado en el Elche. Ante tanto pase de los visitantes, el Betis fue un espectador, con sus dos grandes estrellas, Antony y Lo Celso, sin entrar en juego.

El primer tiempo en La Cartuja fue soso. Tanto, que solo hubo dos disparos entre los palos y ambos a balón parado. Una falta de Adam que sacó Adrián, titular en el conjunto verdiblanco, y otra de Lo Celso al filo del descanso que despejó muy bien Dituro. El cero a cero al descanso fue el reflejo de la impotencia del Betis y la falta de pegada de un Elche que llegó a tener un 58% de posesión en el primer acto. Sin eficacia ni velocidad por ambos contendientes, resultaba evidente que el primero que se equivocara podía caer eliminado.

El Elche tocó y tocó hasta provocar la desesperación de la afición verdiblanca. Y la fórmula le salió. Encontró el gol después de una desaplicación en defensa del conjunto andaluz, que permitió a Petrot adelantar a su equipo. Todavía Álvaro tuvo el 0-2 en un balón al área que remató y tocó en el palo. Ante la bronca de la grada, Manuel Pellegrini reaccionó con un triple cambio. Fornals, Pablo García y el Chimy Ávila entraron en el terreno de juego. Fue sustancial la aportación de Fornals, que destiló mucha clase para ayudar al Betis. De sus pies salió el pase que permitió a Ávila hacer el gol del empate. El propio Ávila, tras asistencia de Ruibal, el mejor del Betis, hizo el 2-1 para consolidar la reacción bética. El Elche lo intentó hasta el final y fue Adrián, el tercer meta verdiblanco, el que ayudó al Betis a consolidar la clasificación con una gran parada después de un disparo de Yago.

En Vitoria, el Alavés y el Rayo jugaron un partido que se movió con una gran igualdad. El conjunto que dirige Coudet se está mostrando con gran irregularidad en la Liga, pero desea darle una alegría en la Copa a su afición. Ya eliminó en la anterior ronda al Sevilla y el sorteo volvió a sonreírle a los vascos con otra ronda como local. Un gol de Toni Martínez adelantó a los locales y el partido se les puso de cara con la expulsión de Óscar Valentín en el minuto 69. El Rayo lo intentó hasta el final, pero todo acabó en el minuto 89 cuando Carlos Vicente hizo el 2-0 después de aprovechar una mala salida del portero Cárdenas.

El Alavés está realizando un gran torneo de Copa y ha alcanzado los cuartos de final con todo merecimiento. Ahora tendrá la oportunidad de estar entre los ocho mejores de una competición que, además de ofrecer la posibilidad de ganar un título, tiene el premio de disputar la Liga Europa y la Supercopa.