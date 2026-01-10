Lo Celso frustra al Oviedo de Almada, que estuvo cerca de lograr su primer triunfo

El Oviedo dirigido por Guillermo Almada estuvo cerca de lograr su primer triunfo. Encadenó un empate, el tercero seguido, ante un Betis decepcionante, que solo igualó en el tramo final del partido y que dio la sensación de pasar por un deficiente momento de juego. Sin chispa ni tensión, un gol de Lo Celso lo rescató en el minuto 83 después de que Ilyas Chaira adelantara a los asturianos. Un gol importante, el primero en casa después de seis choques. Estuvo cerca del triunfo el Oviedo, que demostró estar vivo, aunque también es cierto que el Betis tuvo clarísimas ocasiones para llevarse el triunfo. En especial en el primer acto con dos disparos al palo y en una ocasión de Riquelme en la última acción del choque. No obstante, las sensaciones del conjunto verdiblanco no fueron buenas. Amanerado y previsible, fue superado en muchos momentos por el Oviedo a pesar de sus claras ocasiones para marcar.

OVI Oviedo 1 Aarón Escandell, Rahim Alhassane, Lucas Ahijado, David Carmo, David Costas, Kwasi Sibo (Nicolás Fonseca, min. 56), Santiago Colombatto (Leander Dendoncker, min. 85), Ilyas Chaira (Javi López, min. 84), Alberto Reina, Haissem Hassan (Josip Brekalo, min. 75) y Álex Forés (Thiago Borbas, min. 75) BET Betis 1 Álvaro Valles, Marc Bartra, Junior Firpo (Ricardo Rodríguez, min. 79), Valentín Gómez, Ángel Ortiz (Héctor Bellerín, min. 60), Giovani Lo Celso, Pablo Fornals, Marc Roca, Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min. 73), Antony y Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 79) Goles 1-0 min. 63: Ilyas Chaira. 1-1 min. 82: Giovani Lo Celso Arbitro Guillermo Cuadra Fernández

Tarjetas amarillas David Carmo (min. 47), Nicolás Fonseca (min. 87), Thiago Borbas (min. 87), Chimy Ávila (min. 89)

Resulta encomiable que el colista de la Liga, el Oviedo, después de 11 partidos sin ganar, le proponga un partido tan valiente al Betis. Da la impresión de que Almada quiere morir matando. Su presión adelantada y la salida del balón jugado desde atrás fueron las claves del juego del Oviedo. Y eso tiene virtudes y, también, sus riesgos. Entre las virtudes, el hecho de que el choque fue muy igualado y que la intensidad del Oviedo apenas dejó jugar a los jugadores importantes del Betis, caso de Lo Celso o Antony. El Betis fue un equipo tristón, sin continuidad, pero tiene calidad.

Por eso gozó de hasta tres claras ocasiones de gol en el primer curso para adelantarse en el marcador. Unas, producto de los robos ante la atrevida salida de balón del Oviedo. Fornals falló un gol increíble tras un error del meta Aarón y todavía el Cucho lanzó desde el centro del campo al larguero tras otro error de Sibo en el control. Además, en un gran contragolpe, el Cucho lanzó otro misil al larguero.

Sin haber hecho prácticamente nada, el Betis había lanzado dos balones a los palos del Oviedo. El conjunto asturiano también gozó de alguna ocasión, como un centro del activo Hassan al que no llegó Reina. Es un equipo con muchos problemas para marcar, huérfano, además, de su mejor delantero, Viña, por sanción. Eso provocó que jugara de titular Forés, un delantero que está en la rampa de salida y que ha jugado doce partidos en esta temporada sin haber anotado un gol.

El ritmo tedioso del Betis se mantuvo en la segunda mitad. Desaparecidos Lo Celso y Antony, dio la impresión de que los andaluces esperaban un error del Oviedo para adelantarse en el marcador. No llegó. Más bien lo contrario. Un balón en largo muy mal defendido por Bartra le llegó a Ilyas, que aprovechó la mala colocación de la defensa y del portero del Betis para marcar con un disparo lejano y cruzado. Lo pasó mal el Betis en unos momentos donde el Oviedo pareció disfrutar de la victoria. No llegó porque Antony y Lo Celso lograron combinar en el minuto 83. Marcó Lo Celso de cabeza a centro del brasileño. Un milagro que el argentino marcara de cabeza. Un milagro necesita, según se vio en el Carlos Tartiere, el Oviedo para volver a ganar un partido. El colista acumula ya doce choques sin ganar (siete empates y cinco derrotas). Con Almada, al menos, no pierde. Son tres empates seguidos los que ha logrado el técnico uruguayo. Ante este Betis tan gris, la victoria estuvo cerca.

“Pudimos liquidar el partido en el primer tiempo y no lo hicimos. Ellos nos marcaron en su única acción clara. El punto nos sabe a poco, aunque por entrega y actitud no tengo nada que reprochar a los míos”, afirmó Manuel Pellegrini. “Las tres sustituciones fueron por tres lesiones musculares, las de Ortiz, Junior y el Cucho. Seguramente los tendremos de baja unos partidos”, añadió. “No estamos mal en la Liga, le doy un aprobado al equipo en esta primera vuelta en espera de lo que podamos hacer en la Copa y en la Liga Europa”, finalizó el preparador del Betis.