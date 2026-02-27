Sheinbaum lanza un mensaje de tranquilidad a los turistas del Mundial: “Pueden tener la certeza de que vienen a un lugar seguro”

La presidenta, Claudia Sheinbaum, volvió este viernes a insistir en que todo avanza con normalidad en la organización de las tres sedes mexicanas para el mundial de este verano. “Tanto los equipos como los turistas pueden tener la seguridad de que vienen a un lugar seguro y tranquilo. Va a pasar los mejores momentos de sus vidas”, dijo la mandataria durante su conferencia mañanera celebrada en Mazatlán, la costa de Sinaloa. Sobre todo la sede de Guadalajara, Jalisco, está rodeada de polémica tras la muerte este domingo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo militar. La operación contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desató una ola de violencia y narcobloqueos en distintos puntos de Jalisco, algunos a pocos kilómetros del Estadio Akron en Guadalajara, que albergará cuatro encuentros a partir del 11 de junio.

Sheinbaum detalló además que mantuvo una conversación telefónica con Gianni Infantino en la que acordaron “la llegada de un equipo de la FIFA para tratar varios temas, entre ellos, por supuesto, la seguridad. Pero también el tráfico. Nos pidió mejorar el tráfico en las tres ciudades”. No es la primera vez que la inseguridad pone bajo presión al país como sede mundialista. Infantino confirmó el miércoles en Miami que México continuaba en los planes del Mundial, donde se jugarán 13 partidos, incluyendo el de apertura, que tendrá lugar en Ciudad de México. En una conferencia de prensa el directivo de la FIFA declaró que se descartaba “por completo” que hubiera otra sede y que este sería un evento “fantástico”. La presidenta reconoció que Infantino le preguntó al respecto e incidió este viernes en que “sepa el mundo entero que puede venir con seguridad a México”.

La presidenta arrancó este viernes una gira por Sinaloa con una primera parada en las costas de Mazatlán. La mandataria estuvo acompañada del Gabinete de Seguridad, además del gobernador, Rubén Rocha. El Estado del Pacífico vive una guerra abierta entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre del año pasado. El gobierno ha desplegado un operativo federal para atender a una crisis de seguridad que se ha cobrado al menos 2.400 asesinatos y casi 3.800 desapariciones, según cifras de la Fiscalía estatal obtenidas por EL PAÍS. El año pasado fue el más violento para Sinaloa en una década.

El Gobierno defendió una ligera mejora de las cifras desde los picos del verano pasado. En concreto, presentaron una caída del 50% en los homicidios desde los máximos de junio (6,9 diarios) a los 4,3 diarios en enero de este año. Del mismo modo, se registraron bajadas en ese mismo tramo en robos a negocio con violencia (-50%), robos en casa (-16%) y lesiones por arma (-30%). El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció también que se confiscaron 4.000 armas de fuego, lo que supone que una de cada cinco armas decomisadas en el país se concentran en el Estado de Sinaloa.

La presidenta subrayó los principales ejes del plan federal en el Estado del Pacífico: “Atender a las causas y avanzar hasta la cero impunidad”. En el primer apartado, el Gobierno trata de reforzar los servicios de educación y prevención para los adolescentes. “Haremos todo lo necesario para que ningún joven tenga que acercarse al Cartel de Sinaloa, sea por amenaza o por identidad. Para que dejen de pensar que es una opción de vida y no de muerte”. La presidenta añadió que el grupo sobre el que se están enfocando más son los jóvenes de 15 a 18 y por eso presentaron inversiones para reforzar las preparatorias. En cuanto a la impunidad, la mandataria señaló que se están fortaleciendo “las delegaciones estatales de la fiscalía federal”.

Durante la conferencia se presentaron también los avances en las investigaciones sobre sucesos recientes en el Estado, como el secuestro de seis personas provenientes del Estado de México, la desaparición de 10 trabajadores de una minera transnacional o el ataque a tiros contra dos diputados de MC. Sobre el caso de los mineros, Harfuch anunció la detención de cuatro implicados, uno de ellos vinculado al grupo de Los Chapitos. Anunció otra detención relacionada con el ataque a los políticos y sobre las seis personas secuestradas; anunció que, tras liberar a dos, siguen buscando a los cuatro restantes.

Tras la Mañanera en Mazatlán, Sheinbaum visitará por la tarde a empresarios locales y dará un mitin. El sábado, dará el banderazo de salida a la construcción de un hospital en Culiacán, la capital. La gira por Sinaloa, de algún modo rutinaria como parte del seguimiento del operativo federal en el Estado, cobra una relevancia mayor tras la caída del Mencho.