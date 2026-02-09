Identifican los cuerpos de otros dos de los mineros secuestrados en fosas clandestinas en Sinaloa

Los 10 trabajadores de la canadiense Vizsla Silver fueron capturados por un comando armado hace dos semanas. Las autoridades hallaron restos humanos en el poblado de El Verde, a 40 kilómetros de donde desaparecieron

La crisis que golpea al sur de Sinaloa sumó este lunes la confirmación de que los cuerpos sin vida de 3 de los 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, fueron identificados este lunes por sus colegas tras haber sido hallados en fosas clandestinas en El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. La Fiscalía General de la República informó el viernes pasado sobre la localización de restos humanos durante cateos en la zona serrana de Concordia, pero no se hizo pública inmediatamente la identidad de los tres de los mineros.

Se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos nombres fueron confirmados por el sector minero nacional —que agrupa cámaras, colegios y clústeres estatales— en un posicionamiento conjunto entre 11 organizaciones fechado el 9 de febrero. “Ante la gravedad de esta situación, el sector minero unido fija una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia. Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, se lee en el comunicado conjunto.

Ficha de búsqueda de Pablo Osorio Sánchez y Francisco Jesús Aguilar. CNB Ficha de búsqueda de José Antonio Jiménez y Saúl Alberto Ochoa. CNB Ficha de búsqueda de Francisco Antonio Esparza Yáñez. CNB Ficha de búsqueda de Ignacio Aurelio Salazar Flores. FGJE Ficha de búsqueda de José Ángel Hernández Velez. FGJE

“Pedimos que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias, donde pertenecen”. Los 10 trabajadores secuestrados son, además de los tres ya identificados, Antonio de la O Valdez, Antonio Jiménez, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. Las autoridades de Sinaloa reconocieron el caso a partir del 28 de enero, cinco días después del secuestro, cuando comenzaron a hacerse públicas las fichas de desaparecidos de los trabajadores.

Vizsla Silver, a la espera de información oficial

En un comunicado emitido desde Vancouver, Canadá, la compañía Vizsla Silver Corp. informó que fue notificada por familiares de las víctimas de que sus colegas “han sido encontrados sin vida”. La compañía señaló que aún espera confirmación formal por parte de autoridades mexicanas y que proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso oficial. Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que están “devastados por este desenlace y la trágica pérdida de vidas”, y expresó condolencias a las familias, amistades y a la comunidad de Concordia. También aseguró que la prioridad continúa siendo la localización con vida de los trabajadores que permanecen desaparecidos.

Concordia, en disputa por la minería ilegal

El municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa, es una región históricamente vinculada a la actividad minera y a la explotación de yacimientos de plata, oro, plomo y zinc. En los últimos años, sin embargo, también se ha convertido en escenario de disputas armadas, desplazamientos forzados y presencia de grupos criminales desde hace casi una década. “Antes no había. Antes se trabajaba muy en paz. Hoy no. Esto viene de unos de los años en que la violencia del narcotráfico y de la delincuencia organizada se ha instalado en Sinaloa y en México. Antes, cuando yo era el director de minería del Gobierno del Estado de 1993 a 1998 podías andar por la sierra en short y en huarache y podías caminar y dormir y llegar a los pueblos y a los ranchos y a las minas... Nadie molestaba”, dijo Huascar Peña Inzunza, representante de los pequeños mineros de Sinaloa. “Eso cambió al cambiar la violencia consentida generalizada que ha patrocinado prácticamente los dos últimos gobiernos, este y el que pasó. Estos maleantes dominan todo lo que es el área de sierra. Y no quieren testigos, pues no quieren que la gente circule. Ellos lo están tomando como si fuera un territorio propio”.

La desaparición de los trabajadores de Vizsla Silver ocurrió el 23 de enero, en el campamento del proyecto minero ubicado en Pánuco, Concordia. Con operativos federales y cateos, que han desplegado en la zona serrana más de 1.000 elementos militares, se localizaron fosas clandestinas en El Verde, donde localizaron y después identificaron a tres trabajadores mineros. La FGR también informó de la detención de cuatro personas como resultado de las investigaciones iniciadas dos semanas atrás. Aún se desconoce el paradero y el estado en que se encuentran otros siete de los mineros que fueron secuestrados.