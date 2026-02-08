La familia de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa identifica sus restos

La familia de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa ha identificado sus restos. “Hoy nos despertamos con una noticia muy triste. No te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz”, ha escrito Gaby González sobre el trabajador zacatecano José Ángel Hernández. Un comando armado se llevó al hombre, de 37 años, junto a otros nueve de sus compañeros el 23 de enero cuando estaban en el campamento de la minera canadiense Vizsla Silver. La Fiscalía General de la República informó el viernes de que un cuerpo hallado en una fosa en Concordia, al sur del Estado, se correspondía con uno de los empleados desaparecidos. Al momento de esta publicación, todavía no ha confirmado que se trate de José Ángel Hernández.

Alrededor de las 7.30 de la mañana del viernes 23 de enero, un convoy entró al campamento Clementinas, en Concordia, donde Vizla Silver tiene una zona de explotación de plata. “Lo único que dijo el jefe de seguridad fue que llegaron personas armadas y se los llevaron. No tengo idea si preguntaban por nombre o cómo o por qué se llevaron a los que se llevaron”, explicaba la esposa de uno de los mineros a EL PAÍS: “No hemos tenido llamadas de nada. Ni llamadas de rescate ni nada”.

Los 10 trabajadores secuestrados son, además de Hernández, Ignacio Salazar Flores, José Manuel Castañeda, Antonio de la O Valdez, Antonio Jiménez, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. Las autoridades de Sinaloa reconocieron el caso a partir del 28 de enero, cinco días después del secuestro, cuando comenzaron a hacerse públicas las fichas de desaparecidos de los trabajadores. El caso ha avivado la crisis de violencia e inseguridad que Sinaloa ha vivido en los últimos años, asediada por la violencia entre dos facciones del Cartel de Sinaloa.

Noticia en desarrollo...