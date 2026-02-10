El Gobierno cree que los mineros secuestrados fueron confundidos por Los Chapitos con un grupo rival

Una mina de la empresa Vizsla Silver en México.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha informado este martes de que las primeras investigaciones sobre los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, apuntan a que habrían sido confundidos con un grupo criminal rival por sus secuestradores. Esa es la explicación que dieron a las autoridades las cuatro personas detenidas por el caso, que pertenecen a una célula de Los Chapitos. De momento, han sido identificados los cuerpos de cinco de los trabajadores secuestrados de la mina canadiense Vizsla Silver, cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, a 40 kilómetros del lugar de la desaparición.

Harfuch ha asegurado en rueda de prensa que no existían denuncias previas de hostigamiento o extorsión a los trabajadores de las minas de Sinaloa. Cuando se les perdió la pista a los mineros el pasado 23 de enero y las autoridades reconocieron el caso cinco días después, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ordenó un despliegue militar de 1.000 soldados para atender el caso. Ahí se lograron las primeras detenciones por parte del Ejército, identificados como miembros de Los Chapitos. “Mencionan que fueron confundidos, según las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico”, ha señalado Harfuch, quien ha prometido más detenciones por la desaparición de los mineros.

La línea de investigación de las autoridades aleja la teoría de que los mineros fueron secuestrados para extorsión a la empresa que los contrató para que pagara un rescate. Sin embargo, dejan en el aire cómo es posible que los confundieran si el convoy armado que se los llevó los fue a buscar al campamento minero de las Clementinas, cerca de la zona de explotación de plata de Vizsla Silver. “Lo único que dijo el jefe de seguridad fue que llegaron personas armadas y se los llevaron. No tengo idea si preguntaban por nombre o cómo o por qué se llevaron a los que se llevaron”, explicaba la esposa de uno de los mineros a EL PAÍS. “No hemos tenido llamadas de nada. Ni llamadas de rescate ni nada”, aseguró.

Los primeros cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas en El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. Las familias identificaron entre los restos a los mineros José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O. La empresa Vizsla Silver ha indicado en un comunicado que la prioridad ahora sigue siendo la localización con vida del resto de trabajadores que permanecen desaparecidos en una zona disputada por las facciones del Cartel de Sinaloa.