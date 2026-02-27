Irán conserva uranio enriquecido pese a los ataques de Estados Unidos e Israel, según el OIEA

La agencia nuclear de la ONU advierte de que la República Islámica no le ha permitido verificar su programa nuclear desde los bombardeos del año pasado

Parte del uranio más enriquecido de Irán, cercano al grado bélico, se almacena en una zona subterránea del complejo nuclear en Isfahán, según un informe confidencial que ha enviado este viernes el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, a los Estados miembros y al que ha tenido acceso Reuters y Efe. Es la primera vez que el OIEA informa dónde se almacena uranio enriquecido al 60% de pureza en la República Islámica, cercano al 90% del grado bélico. La entrada del complejo de túneles de Isfahán fue alcanzada en los ataques militares que lanzaron Israel y Estados Unidos en junio del año pasado, pero la instalación no parece haber sufrido daños considerables, según fuentes diplomáticas.

En junio pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los bombardeos que ordenó provocaron “la destrucción total” del programa nuclear iraní y fueron un golpe “monumental” para la República Islámica, durante la llamada guerra de los 12 días.

Las imágenes satelitales que se difundieron tras la ofensiva, sin embargo, mostraban que, aunque las tres instalaciones bombardeadas —Fordow, Natanz e Isfahán— sufrieron daños, no parecen haber sido arrasadas, como aseguró el republicano. El último informe confidencial del OIEA contradice también la versión estadounidense sobre la “destrucción total” del programa nuclear iraní. Al mismo tiempo, otra lectura del informe del organismo internacional es que Irán no ha sido transparente sobre su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio, como reclama Estados Unidos.

El organismo ha advertido también de que desde los ataques de Israel contra Irán no ha podido verificar el programa nuclear iraní. En el documento, el OIEA ha señalado que la República Islámica no le ha dado acceso ni información sobre los aspectos más delicados de sus instalaciones atómicas. Tras los ataques de junio, Teherán anunció que iba a establecer una nueva planta nuclear en Isfahán.

“Debido a la falta de acceso a las cuatro instalaciones de enriquecimiento declaradas por Irán, el organismo no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido en Irán”, señala Rafael Grossi, el director del organismo, en el informe. La agencia ha subrayado que es “indispensable y urgente” que Teherán vuelva a someterse a los controles internacionales.

El informe se ha filtrado un día después de que Irán y Estados Unidos celebraran una nueva ronda de negociación en la ciudad suiza de Ginebra, con escasos avances que alejen la amenaza de una escalada bélica. Washington ha incrementado este viernes el nivel de alerta ante un posible conflicto con Teherán y ha autorizado al personal no esencial de su Embajada en Israel que desee abandonar el país a hacerlo cuanto antes, ahora que aún “hay vuelos comerciales disponibles”.

El portaviones estadounidense Gerald Ford, que repostaba en la base naval de Suda en Grecia, ha zarpado de camino a aguas cercanas a Israel, donde se espera que llegue este mismo viernes. En aguas del golfo Pérsico ya se encuentra otro portaviones, el Abraham Lincoln, acompañado de su grupo de escolta, que incluye tres destructores equipados con misiles.