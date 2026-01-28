Trump amenaza a Irán con un ataque militar similar al que lanzó en Venezuela: “Con violencia, si es necesario”

“El tiempo se acaba”, afirma el presidente de Estados Unidos en un mensaje en el que vaticina “una gran destrucción” si la República Islámica no cede a sus exigencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con lanzar un ataque militar contra Irán, similar al que acabó con Nicolás Maduro en Venezuela, si el régimen islámico no se sienta “rápidamente” a negociar. “Una enorme Armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande que la enviada a Venezuela, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, ha escrito Trump en su red social, Truth.

“Esperemos que Irán se siente rápidamente ‘a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES— que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!“, prosigue el mensaje. Y termina aludiendo al bombardeo lanzado por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado: ”Como le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron, y se produjo la «Operación Martillo de Medianoche», una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder".

[Noticia de última hora. Habrá ampliación].