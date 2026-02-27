El gerente del CNIO renuncia y abre una nueva crisis en el mayor centro de cáncer de España

El patronato de la institución acepta la salida de José Manuel Bernabé tras una denuncia de acoso. El responsable, que investigaba la corrupción en el centro, había presentado su dimisión a principios de febrero

El mayor centro de investigación del cáncer no consigue salir de la inmensa crisis en la que lleva sumido desde hace casi dos años. Este viernes, el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha admitido la renuncia de su director gerente, José Manuel Bernabé, sobre el que pesaba una denuncia por un presunto caso de acoso.

La denunciante es Laura Muñoz, que presentó su queja un día después de que el patronato la cesase como secretaria general el 25 de noviembre, junto a otros dos altos cargos del CNIO por su presunta relación con la supuesta trama corrupta que pudo sustraer de las arcas del CNIO unos 20 millones de euros, y que está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

Bernabé había llegado al CNIO en septiembre de 2025 con el objetivo de investigar esa supuesta trama corrupta, que durante años habría funcionado en el centro y cuyo presunto cabecilla sería el exgerente, Juan Arroyo. Bernabé era un profesional muy respetado tanto por el personal del CNIO como por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se dedicó a la tarea trabajando sin descanso, según fuentes del centro.

Hasta el momento, Bernabé había encontrado nuevas pruebas de contratos irregulares, y había remitido a la Fiscalía hasta cinco informes evidenciando supuestos amaños de contratos que beneficiarían a Arroyo y a personas y empresas de su entorno. Laura Muñoz era un cargo muy cercano a Arroyo. Desde 2013 trabajó en el CNIO contratada por Gedosol, una de las empresas presuntamente relacionadas con las contratas irregulares. En febrero de 2025 fue contratada directamente por el CNIO.

José Manuel Bernabé, director gerente del CNIO, durante el encuentro 'Soluciones para un liderazgo inclusivo', el 9 de noviembre de 2026. Foto: CNIO

Según la denuncia de Muñoz, publicada por Abc, en los dos meses y pico que coincidieron en el CNIO, Bernabé la habría presionado sobre sus horarios de trabajo, y habría compartido con ella vídeos y fotografías de índole personal en conversaciones por WhatsApp, como imágenes suyas en el gimnasio y comentarios sobre su exnovia o sobre el número de mujeres con las que había tenido relaciones el último año. Muñoz habría presentado su escrito ante la dirección de recursos humanos del CNIO por temor a represalias, según su versión.

La tarea que ha llevado Bernabé durante estos meses desgastó su salud, explican fuentes del Ministerio de Ciencia, hasta el punto de que presentó su dimisión a principios de febrero. Desde el ministerio intentaron que se mantuviese en el cargo dada la importante labor que estaba llevando al investigar las irregularidades cometidas durante la etapa anterior.

Este jueves, los jefes científicos del CNIO promovieron un comunicado en defensa de Bernabé, a quien ven víctima de una campaña de difamación urdida por el entorno de Arroyo. El exgerente fue despedido definitivamente del CNIO hace unas semanas, junto a Laura Muñoz y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera.

Fernández Vera dimitió en 2017 como director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por “motivos personales” después de que EL PAÍS desvelase que desembolsó casi 25.000 euros en dos años para alquilar coches de alta gama con chófer privado para ir de Madrid a actos en Salamanca, su ciudad natal, y otros lugares de España.

“Queremos mostrar nuestro respaldo al trabajo desarrollado por José Manuel Bernabé por conseguir una gestión transparente del CNIO”, reza el documento de los jefes científicos, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El nuevo gerente “fue el primer actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia”, continúa el manifiesto.

Los investigadores del CNIO denuncian “que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente”. Los firmantes, no obstante, “muestran su repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral”.

Los investigadores lanzan una petición al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant: “Pedimos al ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo interior. Estamos profundamente afectados por la deriva de este caso”.

El texto ha sido firmado por más de 180 empleados y la práctica totalidad de los investigadores jefes del centro, 47 (más del 90%), con algunas excepciones, informan fuentes del CNIO. Entre las ausencias está Mariano Barbacid, quien dirigió el CNIO desde su fundación hasta 2011, y que siempre ha mantenido una buena relación laboral y una amistad personal con el exgerente Juan Arroyo.

Hace unas semanas, Barbacid protagonizó una polémica tras anunciar que había curado el cáncer de páncreas en ratones gracias a un nuevo tratamiento con tres moléculas. El hallazgo era un avance en el ámbito de la investigación básica, pero se exageró su alcance, lo que dio falsas esperanzas a los enfermos. Más de 100 pacientes escribieron mensajes a los responsables de la investigación para ser tratados. Algunos incluso acudieron directamente al CNIO, donde los científicos se veían obligados a decirles que aún no hay un ensayo en marcha y que no podían hacer nada por ellos. Tras el anuncio, una campaña privada de la Fundación Cris contra el Cáncer, que financia el trabajo de Barbacid, ha recaudado más de 3,5 millones de euros para financiar las investigaciones del científico. La Fundación es además uno de los patronos privados del CNIO, con voz y voto en su máximo órgano de Gobierno. Otra campaña en internet lleva ya casi 90.000 firmas pidiendo que le concedan el Premio Nobel de Medicina a Barbacid.

La exdirectora del CNIO, María Blasco (en el centro de la imagen) protesta junto a otros investigadores frente al centro, este viernes en Madrid. Andrea Comas

Este viernes a mediodía, los sindicatos CSIF y UGT han convocado una concentración a las puertas del CNIO a las 13.00. “Basta de cultura del miedo”, dice la convocatoria a todos los trabajadores del centro, y añade: “Queremos dar un paso más, queremos animaros a salir a la puerta del CNIO y decir, juntos, que no tenemos miedo. Somos científicos. Somos profesionales”. “La nueva gerencia ha trabajado desde su llegada para abrir cajones, colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y reflotar el centro. Y queremos que esto continúe. No podemos permitirnos un paso atrás. Queremos que se limpie lo que se tenga que limpiar y que el CNIO sea noticia solo por nuestros descubrimientos científicos”, reza la convocatoria.

“En este centro, cuando alguien abre la boca, hay descrédito de manera automática”, explica a este diario Ana Isabel Hernández, investigadora del CNIO y miembro del comité de empresa. La representante laboral explica que en la actualidad sigue habiendo en el CNIO varios altos cargos de la etapa anterior, y que “no se puede comenzar algo nuevo sin cambiar a toda la cúpula directiva”. Hernández manda un mensaje directo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “No queremos un paso atrás. No queremos volver otra vez a la misma situación que teníamos. ¿A quién van a poner de gerente? ¿En qué situación? ¿Va a seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción? ¿O vamos a tener que seguir todos bajo la cultura de miedo? Así es como vivimos”, denuncia. La investigadora, que denunció supuestos contratos amañados en 2018, asegura que estaba colaborando en la investigación con Bernabé, en concreto en el envío de información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y a la Fiscalía Anticorrupción.

El CNIO se ha convertido en un avispero político. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades creen que a Bernabé le han tendido “la trampa perfecta”. Cuando el gerente confirmó a altos cargos del ministerio la veracidad de los mensajes por los que fue señalado, ya no hubo marcha atrás posible, pues el Gobierno lleva como estandarte una política de tolerancia cero ante casos de acoso.

Este viernes, la ministra de Ciencia Diana Morant, que también es secretaria general de los socialistas valencianos y candidata a presidir esa comunidad, tuvo que mostrarse implacable. José Manuel Bernabé “tiene que abandonar su puesto” a raíz de una conducta “reprobable” que ha conducido a un caso de presunto acoso, explicó Morant a la prensa, según informa Efe. Los mensajes denunciados contra Bernabé “no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada”, ha añadido.

El cese de Bernabé vuelve a alejar la posibilidad de que el CNIO salga de la profunda crisis que atraviesa. Se suponía que él debería ser uno de los adalides de la nueva etapa, en la que el principal objetivo era recuperar el prestigio y la calidad de este buque insignia de la investigación científica, que se ha visto afectada en los últimos años por la lucha entre facciones y por el abandono de infraestructuras claves, incluidos los microscopios confocales y el animalario. Pendiente está también la confirmación del bioinformático madrileño Raúl Rabadán como nuevo director científico del CNIO. Rabadán es un fichaje estrella que llega desde la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, pero aún no había podido firmar su nuevo cargo por compromisos con la universidad estadounidense. Su confirmación se espera para mayo.