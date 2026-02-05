La jueza cita al esposo de la número tres de Ayuso en una causa por presunta prevaricación

La jueza a cargo de una investigación sobre presunta prevaricación en Madrid ha citado al esposo de Ana Millán, vicepresidenta primera de la Asamblea madrileña y número tres del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, para que comparezca como testigo el 3 de junio, a las 9.30. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, dictada el pasado 2 de febrero por la titular de la plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero. En la misma resolución, la jueza pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la petición de Millán de archivar el procedimiento.

En esta causa se busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló y el hecho de que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera. El procedimiento estuvo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero en diciembre de 2024 la devolvió al juzgado de Navalcarnero para que emitiese una exposición razonada con los presuntos delitos que atribuye a Millán, ya que solo expuso “una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito”.

Así las cosas, Ana Millán no consta formalmente como investigada, ya que está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia por su condición de diputada de la Asamblea madrileña y el caso aún permanece en los juzgados de Navalcarnero.

Noticia en elaboración. Habrá ampliación.