Vídeo | Europa frena la migración… ¿pero a qué precio?

El refuerzo del control migratorio en las fronteras europeas provoca una baja de las llegadas, con deportaciones, devoluciones en caliente y un coste humano que no deja de crecer

Frontex, la Guardia Europea de Fronteras y Costas, afirma que las entradas irregulares a la UE han caído a su nivel más bajo en años. Mientras algunas rutas se reducen de forma drástica, otras siguen activas o se vuelven aún más peligrosas, como la del Mediterráneo. Europa invierte miles de millones de euros en controles migratorios, coopera con países terceros y refuerza su agencia de fronteras. Pero al mismo tiempo crecen las denuncias por violaciones de derechos humanos, que inquietan a quienes buscan protección o simplemente una vida mejor.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.