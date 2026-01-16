Ir al contenido
Vídeo | Groenlandia en juego: ¿Podrán la UE y la OTAN frenar a Trump?

Dinamarca y sus aliados europeos refuerzan su presencia militar en la isla ártica ante la intención de EE UU de anexionarla

Quizá Groenlandia no sea conocida por el turismo, pero sí por los tesoros que oculta bajo el hielo que la cubre. Sus tierras raras, minerales y posición estratégica han convertido a la gigantesca isla en el último objeto de deseo de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que el territorio semiautónomo danés es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y no descarta recurrir a la fuerza para anexionarlo. Ante estas amenazas, Dinamarca y otros países europeos anunciaron un mayor despliegue militar en la isla ártica pero, ¿qué margen real tienen la UE y la OTAN para frenar al republicano?

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

