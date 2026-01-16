Vídeo | Groenlandia en juego: ¿Podrán la UE y la OTAN frenar a Trump?

Quizá Groenlandia no sea conocida por el turismo, pero sí por los tesoros que oculta bajo el hielo que la cubre. Sus tierras raras, minerales y posición estratégica han convertido a la gigantesca isla en el último objeto de deseo de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que el territorio semiautónomo danés es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y no descarta recurrir a la fuerza para anexionarlo. Ante estas amenazas, Dinamarca y otros países europeos anunciaron un mayor despliegue militar en la isla ártica pero, ¿qué margen real tienen la UE y la OTAN para frenar al republicano?

