¿Por qué tiene Trump tanto interés en Groenlandia? Las claves

Arte callejero titulado "Loading", de Inuk Højgaard Inuk, que representa la creciente industrialización del paisaje natural de Groenlandia, en Nuuk, el 30 de marzo de 2025.

El republicano ha reiterado sus amenazas de hacerse con la isla, cuyos recursos naturales y ubicación estratégica la convierten en el posible próximo objetivo estadounidense, tras el ataque a Venezuela

Donald Trump tiene una obsesión por Groenlandia. El presidente de Estados Unidos lo ha dejado claro una y otra vez, inicialmente durante su primer mandato, también cuando iba camino de empezar su segundo, y en numerosas ocasiones desde que volvió a la Casa Blanca. Y la semana pasada, de nuevo, cuando insistió el domingo en sus amenazas de anexionarse la isla, un estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, tras el ataque que ordenó contra Venezuela y la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.

“Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, lanzó el mandatario desde su avión presidencial, el Air Force One, rumbo a Washington. Los groenlandeses, daneses, e incluso los europeos, se toman cada vez más en serio las advertencias de Trump.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, se mantienen firmes: no permitirán que EE UU se anexione Groenlandia. Esperan que les respalde la Unión Europea, pero la respuesta tímida —y tardía— de los Veintisiete (a la que no se sumó Hungría) a lo sucedido en el país latinoamericano genera dudas sobre hasta dónde estarán dispuestos a llegar a la hora de desafiar a Trump.

¿A qué país pertenece Groenlandia?

La gigantesca isla helada fue una colonia administrada por Copenhague desde el siglo XVIII hasta 1953, cuando pasó a formar parte integral del Reino de Dinamarca, con la implementación de una nueva Constitución. En 1979, se transformó en territorio autónomo, aún vinculado al país nórdico, tras celebrarse un referéndum. Sus competencias fueron ampliadas en 2009 con el voto a favor de los groenlandeses en una nueva consulta popular, aunque la defensa, la política exterior o la monetaria aún dependen totalmente de Copenhague. Los ciudadanos de la isla tienen la nacionalidad danesa.

Dinamarca —como Estados Unidos— es miembro fundacional de la OTAN. Groenlandia también se beneficia de esa membresía, aunque, sin embargo, no se considera territorio de la Unión Europea, a diferencia del país escandinavo.

Varias personas esperan en una parada de autobús, en Nuuk (Groenlandia), el 8 de marzo de 2025. Evgeniy Maloletka (AP)

En una declaración conjunta emitida este martes, varios líderes europeos respaldaron su compromiso con ambos territorios: “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”. Los países firmantes de la declaración, que incluyen a Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, el Reino Unido, Portugal, Países Bajos y la propia Dinamarca, conscientes de que EE UU es el principal proveedor de seguridad de la OTAN,han sugerido al republicano reforzar la seguridad en el Ártico, en un intento de rebajar las tensiones.

¿Por qué la quiere Trump?

La enorme isla, la más grande del mundo, tiene un gran valor geoestratégico, que aumenta con la paulatina apertura de nuevas rutas marítimas al norte del círculo polar ártico. Además de por razones de defensa y por las nuevas rutas de navegación, Groenlandia representa una especie de joya territorial por sus inmensos recursos naturales.

Entre los recursos que alberga hay minerales como el litio, el níquel, el cobalto y el cobre, muy demandados por su uso en la fabricación de baterías eléctricas, entre otras cosas. Cuenta también con importantes reservas de tierras raras, las mismas que controla China en un 90%.

En reiteradas declaraciones, sobre todo desde el pasado fin de semana, el republicano ha justificado su interés en la isla por razones de “seguridad nacional”, frente a la amenaza que representan, según él, China y Rusia, en la región.

Aunque Trump ha cargado principalmente contra Dinamarca, son 10 los países que tienen aguas territoriales y zonas económicas exclusivas en el Polo Norte. Entre ellos Canadá, el segundo país con más kilómetros de costa ártica —por detrás de Rusia—, al que el presidente de EE UU ha calificado repetidamente como el 51º Estado.

Objetivos expansionistas

Pese a que el republicano asegura que su interés en la isla surge por motivos de seguridad, la agresividad de su discurso, al que se ha sumado su círculo más cercano, evidencia un posible objetivo expansionista, según advierten analistas y expertos.

En una entrevista con la CNN el lunes, Stephen Miller, uno de los asesores de más larga trayectoria de la Administración Trump, ha secundado las amenazas del mandatario estadounidense de hacerse con Groenlandia, incluso si debe recurrir al uso de la fuerza.

J.D. Vance y su esposa, Usha, visitan la base espacial de Pituffik, el 28 de marzo de 2025. Associated Press/LaPresse (APN)

“Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”, subrayó Miller. “Vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real... que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”, advirtió el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca. “Estas son las leyes de hierro del mundo”, añadió.

Estados Unidos ya cuenta con una base militar en la isla ártica, la instalación espacial Pituffik, a la que viajó el vicepresidente J.D. Vance en marzo del año pasado, junto con su esposa, Usha Vance; el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz; y el secretario de Energía, Chris Wright.