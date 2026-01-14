Ir al contenido
Vídeo | La externalización del derecho de asilo en Europa, ¿es buena o mala idea?

Miembros de la UE buscan acuerdos con terceros países para adjudicarles los trámites de extranjería y frenar la inmigración

La idea de externalizar la tramitación de las solicitudes de asilo a un tercer país les ha resultado atractiva al Reino Unido e Italia, que han firmado acuerdos al respecto con Ruanda y Albania, respectivamente. Estos acuerdos han sido bloqueados repetidamente por tribunales nacionales y europeos, pero son de interés para muchos miembros de la Unión Europea que buscan frenar la inmigración irregular. ¿Qué problemas en materia de derechos humanos plantean estos acuerdos? ¿Son realmente eficaces?

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

