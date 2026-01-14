Vídeo | La externalización del derecho de asilo en Europa, ¿es buena o mala idea?

La idea de externalizar la tramitación de las solicitudes de asilo a un tercer país les ha resultado atractiva al Reino Unido e Italia, que han firmado acuerdos al respecto con Ruanda y Albania, respectivamente. Estos acuerdos han sido bloqueados repetidamente por tribunales nacionales y europeos, pero son de interés para muchos miembros de la Unión Europea que buscan frenar la inmigración irregular. ¿Qué problemas en materia de derechos humanos plantean estos acuerdos? ¿Son realmente eficaces?

