Vídeo | Vocación y conciliación con la vida personal: el trabajo según la Generación Z

Kristiana tiene 27 años. Después de trabajar durante una década en el sector informático, con buenos ingresos, empezó a preguntarse: “¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo?”. La respuesta estaba clara: el trabajo no le llenaba, y decidió empezar desde cero. Encontró su camino y ahora quiere dedicarse a la medicina. La Generación Z mira el mundo laboral con nuevos ojos: buscan que tenga sentido y que les permita encontrar el equilibrio con su vida personal. En países como Letonia, un programa gubernamental ayuda a los 27.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan a tomar impulso y encontrar su vocación.

