Vídeo | Vocación y conciliación con la vida personal: el trabajo según la Generación Z
Las expectativas laborales han cambiado. Los jóvenes no buscan solo un sueldo, quieren un equilibrio entre la vida personal y profesional
Kristiana tiene 27 años. Después de trabajar durante una década en el sector informático, con buenos ingresos, empezó a preguntarse: “¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo?”. La respuesta estaba clara: el trabajo no le llenaba, y decidió empezar desde cero. Encontró su camino y ahora quiere dedicarse a la medicina. La Generación Z mira el mundo laboral con nuevos ojos: buscan que tenga sentido y que les permita encontrar el equilibrio con su vida personal. En países como Letonia, un programa gubernamental ayuda a los 27.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan a tomar impulso y encontrar su vocación.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
