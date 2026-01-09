Vídeo | Bulgaria cambia de moneda y adopta el euro: ¿por qué ahora?

El país balcánico se suma a la moneda europea en plena crisis política, con una sociedad dividida entre promesas de estabilidad y miedo a la inflación

Bulgaria ha comenzado 2026 con el euro. Pero también sin un Gobierno y sin presupuestos aprobados. El país más pobre de la Unión Europea se incorpora oficialmente a la eurozona mientras cerca de la mitad de la población teme una subida de precios y la pérdida de soberanía. Entre protestas masivas lideradas por la generación Z y una extrema derecha que rechaza la divisa, Bulgaria se debate entre Oriente y Occidente en un momento decisivo de su historia.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.