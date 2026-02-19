La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 19 de febrero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 107 millones de euros

El sorteo de La Primitiva reparte numerosos premios que distribuye en diferentes categorías en función del número de aciertos: desde los tres números de la combinación ganadora hasta la categoría especial, que es aquella en la que se reúnen los seis números ganadores junto con el reintegro.

El Joker es el juego adicional que va de la mano de La Primitiva y que se basa en un código de siete cifras que lleva a premios millonarios.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 19 de febrero son los siguientes:

Combinación ganadora: 8, 25, 38, 40, 47, 48

Complementario: 20

Reintegro: 9

El Joker: 0224093

El bote de este jueves se ha convertido en el más alto de la historia de La Primitiva y ha llegado a esta cantidad porque el pasado lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que sellaron sus boletos ganadores en Ávila, Bilbao, Málaga y Córdoba.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.