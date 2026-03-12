Las adicciones de los adolescentes catalanes: beben y fuman menos, pero crece el juego problemático y el uso compulsivo de internet

El tabaco y el alcohol van en descenso, pero siguen siendo las conductas adictivas más frecuentes en los chavales de 14 a 18 años

Hay un cambio de patrón en las conductas adictivas de los adolescentes en Cataluña: la nueva encuesta ESTUDES del Departament de Salut, elaborada durante 2025 a más de 2.500 estudiantes de entre 14 y 18 años, ha confirmado un descenso del consumo del tabaco y de otras drogas, como el cannabis o el alcohol, que registra los datos más bajos desde que se elabora el estudio. Pero, a la vez, la encuestra muestra un incremento de las conductas de riesgo en el entorno digital, como los juegos de apuestas o el consumo compulsivo de internet.

“Los datos de esta encuesta dan continuidad a las tendencias observadas en años anteriores y parecen apuntar a hacia un posible cambio de patrón en los consumos y usos de las generaciones más jóvenes, pero esta evolución tendrá que ser confirmada en futuras ediciones de la encuesta”, ha indicado Salud en un comunicado.

La encuesta también confirma la edad temprana del inicio de comportamientos de riesgo, que se establece entre los 14 y 15 años, con el mínimo de 12,6 en el caso del consumo de pornografía.

Los videojuegos y las apuestas, en el punto de mira

Casi el 85% del alumnado juega a videojuegos. El 50% de los chicos dedica más de dos horas diarias a jugar, mientras que en el caso de las chicas, solo una de cada siete lo hace. Según los datos de Salud, los chicos presentan más riesgo a la adicción a los videojuegos que las chicas: un 10′7% frente a un 2%.

Otra conducta con potencial adictivo al alza son los juegos de apuestas. Un 17% del alumnado participó presencialmente (destacan las apuestas deportivas, los juegos de cartas y las ruletas), siendo mayor la cifra en los chicos.

El juego problemático ha alcanzado su máximo histórico y se sitúa en el 5,3% de los adolescentes. Pero en chicos se dispara al 9’4%.

Por otra parte, el consumo de pornografía ha bajado hasta el 35′8% (en 2023 era del 44%). Según Salud, el riesgo de adicción, entendido como el hecho de considerar el porno como una parte central de la vida o experimentar malestar cuando no se puede usar— es del 8% en el caso de los chicos, y del 1′2% en las chicas.

Consumo compulsivo de las redes sociales

El uso de internet y redes sociales también está en el punto de mira del Departamento de Salud. Según la encuesta, el consumo compulsivo de internet, que los expertos entienden como experimentar síntomas que pueden llevar a dormir menos o no querer pasar tiempo con otras personas, se sitúa en el 23%, aunque es más frecuente en chicas (26,5%) que en chicos (19,6%). De media, los adolescentes catalanes pasan casi cinco horas diarias en internet por ocio, una cifra que aumenta hasta casi siete en fines de semana.

Por primera vez, la encuesta ha estudiado también el uso problemático de las redes sociales que puede derivar en adicción: el riesgo de un mal empleo de estas plataformas se sitúa en el 15%. Pero también aquí hay una diferencia por género: las chicas se pasan más tiempo que los chicos en redes. De hecho, el 40′4% de ellas afirman estar más de seis horas diarias.

Alcohol y tabaco a la baja

En el 2006, casi el 16% de los estudiantes fumaban diariamente y cerca de un 40% lo había hecho el último año. Ahora, estos valores se sitúan en el 3′5% y 21% respectivamente. Además, casi la mitad de los que fuman ahora lo han intentado dejar alguna vez, un hecho que se explica por una percepción del riesgo de consumir tabaco elevada.

Ahora bien, el espacio del tabaco tradicional lo ha ocupado, en buena medida, el cigarrillo electrónico. De hecho, ya es el método más frecuente para fumar entre los adolescentes catalanes: uno de cada cuatro chavales los han usado en el último año.

El consumo de alcohol también se reduce y registra bajos históricos: uno de cada cinco estudiantes realiza un consumo intensivo. Aun así, sigue siento la sustancia más consumida: la mitad de los adolescentes consumió alcohol en el último mes.

En contraposición con el tabaco, los estudiantes perciben el alcohol poco perjudicial y, a pesar de su edad —tienen entre 14 y 18 años, por lo que legalmente no podrían comprar alcohol—, la consideran la sustancia más fácil de adquirir. Lo mismo pasa con el tabaco.

El Departamento de Salud ha advertido de que, pese a que las cifras de consumo de estas drogas van a la baja, los datos siguen siendo preocupantes.

La encuesta refleja también una reducción en el consumo de cannabis; mientras que en el 2006 el consumo en el último año era del 39%, en 2025 fue del 16%.

Tendencia al alza de los hipnosedantes

Aunque la encuesta percibe un pequeño descenso, el consumo diario de hipnosedantes ha experimento un ascenso en la última década, coincidiendo con el incremento de problemas de salud mental en la población adolescente. Según la encuesta, casi un 20% de los estudiantes afirma haber consumido algún tipo de tranquilizante, sedante o somnífero al menos una vez en la vida, y un 8′7 en los últimos 30 días.

Las cifras son más altas en el caso de las mujeres: un 11% ha consumido hipnosedantes en el último mes, y un 6′4 diariamente. El consumo sin receta se reduce hasta el 2′9 en mujeres y el 1% en hombres.