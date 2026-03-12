Día de la Marmota en el ‘caso residencias’ a la espera de que el 16 de abril la Audiencia decida si abre la macrocausa
El jefe de las ambulancias opta por no declarar en una investigación plagada de interrupciones y redundancias
Madrid, Leganés, Collado Villalba... y hoy Getafe. Las partes del caso residencias han viajado este jueves a esa localidad del sur madrileño para una nueva sesión sin avances. El jefe de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca, se ha acogido a su derecho a guardar silencio y el redactor de los protocolos de triaje, Javier Peromingo, ha reiterado lo dicho ante otros jueces, que consideró discriminatoria las primeras versiones de esos documentos. En realidad, todas las partes miran con atención al 16 de abril cuando esta investigación podría virar de forma decisiva y transformarse en una macrocausa en manos de una jueza de Plaza de Castilla.
Ese día, un jueves, se reunirán tres magistrados de la Audiencia Provincial para deliberar sobre si unifican el caso, que lleva seis años dando vaivenes por los juzgados de la región. Lo normal sería que la decisión se conociera en los días siguientes, cuando sea comunicada a las partes.
Entretanto, los protagonistas peregrinan por la región. En Getafe, comparecieron este jueves dos de los cuatro ex responsables del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados por supuesta discriminación en el acceso a la sanidad pública. Busca apareció por videoconferencia desde San Sebastián para acogerse a su derecho a no declarar. El antiguo director gerente del Summa 112 no ha hablado aún en ningún procedimiento. Peromingo fue al juzgado acompañado de su abogado, Borja Fiestas, para ratificar lo que ya había dicho en otras vistas, en diciembre en Collado Villalba y Madrid. El 12 de febrero ya había sido citado en Getafe pero la fiscal pidió la suspensión porque quería ver las declaraciones que había hecho este investigado.
Las comparecencias de este jueves giraban en torno a la muerte de Petra Gadea, que falleció el 12 de abril de 2020 tras ser rechazada por el Hospital de Getafe. Su hija Maite Rodríguez escuchaba con atención al abogado de las asociaciones de familiares Carlos Castillo, quien le resumía en el pasillo lo sucedido en la vista en la Sección de Instrucción de Getafe Plaza 3, cerrada al público. “Peromingo no ha aportado nada nuevo”, ha dicho Castillo.
A las puertas del edificio judicial arroparon a Rodríguez una quincena de manifestantes con carteles en los que se ven las caras de los imputados. Rodríguez portaba uno del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la viceconsejera Ana Dávila. Cuando Peromingo salió corearon “Siete mil-doscientos- noventa y uno″, el balance mortal dado por la Comunidad y que Ayuso intentó desmentir después de que se hubiera convertido en un símbolo.
Esta sesión llega en el mes del sexto aniversario de los sucesos de 2020, cuando miles de madrileños mayores murieron en las residencias tras ser rechazados por sus hospitales. Los familiares van a rememorar los hechos con varios homenajes, entre ellos la lectura dramatizada de una obra teatral seguida de un coloquio este sábado en el Ateneo y una exposición del 17 de marzo al 1 de abril en la Fundación Anselmo Lorenzo, en Arganzuela.
La Audiencia es ahora el escenario de interés porque la jueza de instrucción del Plaza 3 de Madrid, María Isabel Durántez, se opuso en agosto del año pasado a asumir la macrocausa. Su rechazo fue recurrido por la Fiscalía, las familias y Peromingo. Uno de los imputados, el alto cargo firmante de los protocolos, Carlos Mur, ha apoyado la fragmentación. La decisión está ahora en manos de la sección 1 de ese órgano superior.
La ley prevé la acumulación por economía procesal y para evitar sentencias contradictorias. Las partes que la solicitan creen que los hechos y los imputados coinciden en los procedimientos y por ello no tiene sentido esta dispersión. Sin embargo, la sección 16 de la Audiencia ya ha dictado una primera resolución en contra de la macrocausa. Se trataba de un asunto muy parecido llamado cuestión de competencia (un conflicto entre jueces sobre quién debe ocuparse de un caso). Los tres magistrados de esa otra sección concluyeron que la fragmentación tiene sentido porque cada muerte se produjo en unas circunstancias distintas.
¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es
