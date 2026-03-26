La justicia italiana interviene activos robados a la actriz Ursula Andress, la primera chica Bond, por valor de 20 millones de euros

La intérprete denunció en enero a su exrepresentante, quien se suicidó el año pasado, por malversación de fondos. La investigación policial apunta a que se habrían invertido en un prestigioso complejo inmobiliario y 14 parcelas destinadas a viñedos y olivares, así como en obras de arte

La fiscalía de Florencia (Italia) y la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) han identificado e intervenido en la Toscana bienes y activos por valor de unos 20 millones de euros presuntamente robados a la actriz suiza Ursula Andress, de 90 años recién cumplidos y conocida por haber sido la primera chica Bond en 1962. Un juez de instrucción de Florencia ha ordenado el embargo preventivo de bienes, obras de arte y activos financieros “procedentes de delitos de blanqueo de capitales y autoblanqueo cometidos contra Ursula Andress en calidad de víctima”, según ha informado este jueves 26 de marzo la Guardia di Finanza en un comunicado de prensa. De momento, no se ha identificado a ningún sospechoso.

Este caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la famosa actriz en el cantón suizo de Vaud en septiembre de 2025. Fue entonces cuando Andress se dio cuenta de que la mayor parte de la fortuna que había amasado a lo largo de toda su vida se había perdido en transacciones ordenadas sin su consentimiento por el polémico asesor financiero Eric Freymond, representante y administrador del patrimonio de la intérprete desde 2017 hasta 2025. Finalmente, el dinero ha sido rastreado hasta Italia. “La aparición de importantes vínculos con Italia y en particular con la provincia de Florencia ha requerido la activación de un complejo mecanismo de cooperación judicial internacional” entre Suiza e Italia, donde la fiscalía florentina, en “una compleja y sofisticada investigación”, ha reconstruido “toda una cadena de blanqueo de capitales”, según explican las autoridades italianas.

La investigación ha consistido en verificar el recorrido de los fondos malversados, gracias a lo cual se ha identificado su reinversión progresiva en bienes y activos de alto valor económico. “El producto de los delitos cometidos en Suiza fue objeto de varias operaciones de estratificación para ocultar su origen delictivo, y finalmente se reinvirtió en un prestigioso complejo inmobiliario en el municipio de San Casciano Val di Pesa, compuesto por 11 viviendas y 14 parcelas destinadas a viñedos y olivares, así como en obras de arte y otros activos financieros”, detalla en su comunicado la Guardia di Finanza.

El gestor de fortunas Eric Freymond se quitó la vida el año pasado, a los 67 años, al lanzarse a una vía ferroviaria y ser arrollado por un tren. Su suicidio se produjo pocas semanas después de ser interrogado en París como sospechoso de haber desviado la fortuna de otro de sus clientes, el heredero de la casa de moda Hermès Nicolas Puech, y de haber admitido algunos de esos delitos. Tras darse cuenta de que ella era otra de sus víctimas, Andress criticó lo sucedido en declaraciones al medio suizo Blick el pasado enero. “Me eligieron deliberadamente como blanco. Durante ocho años me cortejaron y me sedujeron. Me mintieron sin escrúpulos y se aprovecharon de mi buena fe y mi confianza de una manera pérfida, incluso criminal, para quitarme todo”, lamentó.

Ursula Andress alcanzó su fama internacional en los sesenta cuando acompañó a James Bond en la primera película de este personaje, Agente 007 contra Dr.No, en la que el famoso espía británico fue encarnado por Sean Connery. En su denuncia contra Freymond, la intérprete denunciaba que el empresario le había robado casi 19,8 millones de euros —18 millones de francos suizos— de una fortuna total estimada en 21,8 millones de euros. “Esperaba pasar mis últimos años feliz y en paz. Y ahora sucede esto. ¡Me han estafado de una forma repugnante! Espero que los culpables sean castigados con todo el peso de la ley. Estoy destrozada”, dijo en enero.

Ursula Andress en la película 'Agente 007 contra Dr.No' de 1962. Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)

Según la denuncia penal, en la primavera de 2024, Freymond transfirió los bienes de Andress del banco Lombard Odier a una cuenta del Saanen Bank sin su consentimiento. Un notario involucrado en esa transacción supuestamente utilizó el dinero para comprar obras de arte en nombre de la actriz, pero sin su consentimiento y sin mostrarle ninguna de esas obras. Además, se ha revelado que las obras de arte que el representante supuestamente compró con la fortuna de la intérprete están ahora a nombre de su esposa, Caroline Freymond, con el presunto objetivo de proporcionar liquidez a su marido, aunque no hay indicios, de momento, de que Caroline esté involucrada en ningún delito.