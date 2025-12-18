La justicia europea considera responsable a Frontex por primera vez de una devolución en caliente

El Tribunal de Justicia de la UE considera que la agencia de vigilancia de fronteras sí estuvo implicada en la expulsión ilegal de un refugiado sirio. El fallo marca un antes y un después en la rendición de cuentas de la institución

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha adentrado este jueves en un terreno inexplorado al dictar por primera vez una sentencia que responsabiliza a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) de una devolución en caliente, una práctica contraria al derecho internacional. El fallo, emitido por la Gran Sala —la formación más solemne del tribunal—, supone un giro relevante, pues es la primera vez que el máximo órgano judicial de la UE afirma con claridad que Frontex puede ser jurídicamente responsable de las actividades que supervisa o coordina. La sentencia, además, abre la puerta a un mayor escrutinio de las operaciones de la agencia y refuerza la idea de que las fronteras exteriores de la UE no pueden convertirse en un espacio de excepción al Estado de derecho.

El caso Hamoudi contra Frontex se refiere a la expulsión de un grupo de solicitantes de asilo que había llegado a territorio europeo sin haber sido identificado ni haber tenido acceso al procedimiento de asilo, como establece la ley. El tribunal concluye que Frontex fue responsable de esa operación, al tratarse de una actividad que supervisaba o coordinaba, y subraya que su propio reglamento le obliga a garantizar el respeto de los derechos fundamentales y del principio de no devolución.

La sentencia anula el auto dictado previamente por el Tribunal General de la UE, que había rechazado la demanda presentada por Alaa Hamoudi, un joven refugiado sirio que formaba parte de aquel grupo. El TJUE considera que esa primera instancia vulneró el derecho del demandante a una tutela judicial efectiva al no aplicar correctamente las normas sobre la carga de la prueba en el contexto de una supuesta devolución en la que participó Frontex.

Para Iftach Cohen, director de litigios de la organización front-LEX, que representa al demandante, la sentencia es “histórica” porque pone fin “a la impunidad legal de facto de la que ha disfrutado Frontex durante los últimos 20 años”, ha declarado a EL PAÍS. “Los jueces consideran que la versión de Alaa era detallada, específica, creíble y coherente, y que cuando una víctima de Frontex logra aportar tales evidencias, el Tribunal General está obligado a exigir a Frontex que aporte pruebas para disipar las dudas sobre las denuncias de devolución”.

Hamoudi ha dado las gracias al tribunal por ser “justo y firme” en su decisión. “Mis abogados me dijeron que sería una batalla legal larga y difícil, y tenían razón. Tras cuatro años de proceso, durante los cuales tuve que revivir mi trauma y enfrentarme a la desconfianza injusta mostrada por los jueces en primera instancia, finalmente he llegado al momento de la verdad. Esperaba un resultado positivo del tribunal. Estaba muy seguro de ello”, ha declarado.

Frontex, por su parte, ha restado trascendencia al fallo. Un portavoz ha subrayado que, aunque el tribunal haya dado la razón a Hamoudi, aún hay que demostrar un daño directo imputable a las acciones de la agencia. En un comunicado, la institución reconoce la decisión del tribunal y afirma que seguirá “de cerca” los próximos pasos del procedimiento. “Es importante señalar que hoy el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de los argumentos de ninguna de las partes, lo cual corresponderá al Tribunal General [de la UE]. Dado que se trata de un asunto judicial pendiente, Frontex no hará más comentarios al respecto”, prosigue el comunicado.

El refugiado Alaa Hamoudi y su abogado Iftach Cohen celebran la sentencia del TJUE este jueves en Luxemburgo en unas imágenes cedidas por Cohen.

Los hechos examinados por la Gran Sala se remontan a la primavera de 2020. En la mañana del 28 de abril, 22 personas cruzaron el mar Egeo desde Turquía y desembarcaron en la isla griega de Samos. Entre ellas estaba Hamoudi, de entonces 20 años, que huía de la guerra en su país. Los integrantes del grupo pidieron ayuda a los vecinos de la isla para contactar con la policía y solicitar asilo. Nunca llegaron a hacerlo.

Según el relato del demandante, fueron rodeados por unos hombres vestidos de negro que no se identificaron y les confiscaron los teléfonos móviles. Después, les obligaron a subir a una balsa neumática sin motor que fue remolcada mar adentro. Al caer la noche, quedaron abandonados a la deriva hasta que la guardia costera turca los rescató al amanecer del día siguiente, el 29 de abril. “Nos estábamos hundiendo cuando nos encontraron”, ha relatado Hamoudi. “Cuando nos cogieron [los hombres de negro], empezaron a preguntarnos por la persona del grupo que nos había trasladado. Nos dijeron: ‘Si no nos decís dónde está, os mandaremos de vuelta a Turquía’. Entonces supe que se estaban violando mis derechos”, añade en conversación con EL PAÍS.

El caso empezó a abrirse paso en la esfera pública gracias al colectivo de investigación Bellingcat, que reconstruyó aquel “desembarco fantasma”. Posteriormente, el periódico alemán Der Spiegel aportó pruebas de que un avión de vigilancia de Frontex había estado sobrevolando la zona durante la operación de devolución, un elemento clave para cuestionar la versión oficial de la agencia, que rechaza cualquier responsabilidad directa.

En este y en otros casos similares, Frontex sostiene que no es responsable última de las operaciones, porque las decisiones sobre interceptaciones, detenciones o expulsiones corresponden a los Estados miembros, y define su apoyo como estrictamente técnico y operativo. Este argumento ha sido aceptado durante años por el Tribunal General y Frontex, hasta ahora, nunca ha sido condenada ni declarada responsable de ninguna devolución en caliente por un tribunal de la UE.

Una práctica sistemática

No obstante, en el caso Hamoudi las sospechas llegaron a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que en una investigación revelada en febrero de 2022 concluyó que dos unidades internas de Frontex —RAU y VAU, encargadas de recibir informes de incidentes ocurridos durante las operaciones y analizarlos— consideraron creíble la información de Bellingcat. El documento señalaba, además, la existencia de una práctica sistemática de devoluciones en el Egeo y apuntaba a mecanismos internos de omisión y encubrimiento, como el desplazamiento deliberado de medios aéreos para evitar presenciar expulsiones ilegales. Frontex reconoció la existencia de devoluciones en caliente en 2020 y las calificó como “prácticas del pasado”. Esto no fue tenido en cuenta por el Tribunal General.

El Gobierno griego niega estas expulsiones, pero organizaciones humanitarias y decenas de migrantes las han denunciado reiteradamente en la última década. Según la ONG Aegean Boat Report, entre enero de 2020 y julio de 2024 se registraron al menos 3.109 casos que afectaron a alrededor de 84.972 personas cuando intentaban llegar a Europa desde Turquía.

Hamoudi conoció a su equipo legal en octubre de 2021 en Turquía, desde donde seguía intentando encontrar la manera de llegar a Alemania para reunirse con parte de su familia. En marzo de 2022 presentó una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal General. Sus abogados aportaron fotografías tomadas en Samos poco después del desembarco y pruebas sobre el patrón de devoluciones marítimas desde Grecia a Turquía. Los jueces desestimaron el caso por considerar que las pruebas eran “manifiestamente insuficientes”.

Hamoudi recurrió la decisión ante el TJUE. El presidente del tribunal adoptó entonces una medida poco habitual: asignó el caso a la Gran Sala, formada por 15 jueces. La vista, celebrada el 4 de febrero de 2025, marcó un punto de inflexión, ya que el juez ponente cuestionó abiertamente cómo Frontex podía negar los hechos cuando sus propios órganos internos y la OLAF los daban por creíbles. Durante la sesión, el abogado de la agencia reconoció por primera vez que la devolución se había producido, aunque evitó confirmar la presencia del avión de vigilancia.

El 10 de abril, el abogado general del TJUE, Rimvydas Norkus, dio un paso más al emitir un dictamen que criticaba duramente al Tribunal General por no haber analizado la implicación real de Frontex y por haber fijado un listón probatorio excesivamente alto para la víctima. Los abogados generales son miembros del propio TJUE y no representan a ninguna de las partes, lo que confiere a sus dictámenes un peso institucional significativo.

El Tribunal de Justicia de la UE ha seguido esta línea en su fallo y advierte de que exigir a las víctimas de devoluciones en caliente pruebas concluyentes equivale, en la práctica, a negarles el acceso a la justicia. En el momento de los hechos, recuerda la sentencia, estas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que les impide documentar lo ocurrido. Mantener ese listón probatorio otorgaría a Frontex una inmunidad de facto, pese a que la agencia dispone de información operativa relevante. Por ello, el tribunal establece que basta con aportar indicios razonables, como un testimonio coherente o una investigación periodística, para obligar a los jueces a investigar y requerir datos a la agencia.

La decisión no pone fin al litigio, pero sí marca un antes y un después. El TJUE anula el auto recurrido y devuelve el asunto al Tribunal General, que deberá dictar una nueva resolución respetando el derecho a la tutela judicial efectiva de las posibles víctimas de devoluciones en caliente.

Hamoudi ha seguido el proceso desde Alemania, donde ha obtenido protección subsidiaria, un permiso de residencia y un empleo, y ha estado presente este jueves en la sala del tribunal en Luxemburgo durante la lectura de la sentencia. “Cuando llegué a Samos me sentí aliviado, como si hubiera dejado atrás la guerra”, recuerda. La experiencia posterior le dejó secuelas profundas: miedo al mar, depresión y un trauma persistente. “Aún escucho en mi cabeza las voces de los niños que iban con nosotros”.

El demandante asegura que decidió acudir a la justicia europea no solo por él. “Hay miles de personas que han pasado por algo así y no pueden alzar la voz”, dice. Más allá del desenlace judicial, su objetivo sigue siendo el mismo: “No quiero que nadie vuelva a vivir lo que yo viví”.