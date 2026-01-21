Vídeo | El abandono escolar entre los jóvenes en Polonia

Terminada la escuela, la mayoría de estudiantes polacos entran en la universidad, pero muchos eligen una carrera sin informarse a fondo sobre el plan de estudios

En Polonia, después de terminar la escuela, gran parte de los jóvenes empiezan la universidad. Sin embargo, muchos eligen una carrera sin informarse a fondo sobre el programa de estudios que van a cursar, lo que genera una tasa de abandono muy alta. Este episodio analiza las razones por las que los estudiantes polacos dudan sobre sus estudios y el abandono consecuente, así como dónde se puede encontrar asesoramiento.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.