Internacional
Arte TV

Vídeo | ¡Adiós al consumo de alcohol!

Las bebidas alcoholizadas forman parte de la vida cotidiana del mundo occidental, pero la generación Z ya no recurre tanto a ellas

Consumo de alcohol
El País
El País
Limonada en lugar de cócteles, bebidas sin alcohol en vez de alta graduación: la generación Z española presenta una mayor consciencia sobre salud que sus predecesores, por lo que decide reducir el consumo de alcohol. Un fenómeno que también se observa en otros países de Europa.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

