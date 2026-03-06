Un incendio destruye al menos 55 establecimientos en Punta Zicatela

Las llamas han arrasado con al menos 15 restaurantes y 40 palapas en la famosa playa oaxaqueña de Punta Zicatela. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó durante las primeras horas de este viernes, alrededor de la 1 de la mañana. Decenas de negocios de artesanías también habrían resultado afectados. Medios locales señalan que los habitantes de la zona aseguran que el fuego se expandió rápidamente debido al viento, por lo que la contención fue compleja. Según las autoridades, la situación logró ser controlada dos horas después del inicio del siniestro. Se desconocen por el momento las causas que pudieron haber provocado el incendio.

No se han reportado personas lesionadas o fallecidas, pero al menos una decena de familias han sido evacuadas. Los videos del incendio que circulan en redes sociales muestran un escenario cubierto por completo por unas abrasadoras llamas. En uno de ellos, se escucha a un hombre pidiendo ayuda en medio de una calle en la que se alcanzan a ver establecimientos y palmas consumidas por el fuego, mientras bomberos, personal de Protección civil y voluntarios tratan de sofocar las llamas. “Por favor, necesitamos ayuda en Punta de Zicatela. No tenemos tanto apoyo del Gobierno. Por favor, necesitamos ayuda todas las zonas restauranteras todas se están yendo, todas se están quemando”, grita. En otra grabación desde un sitio un poco más alejado de las llamas, se puede ver una gran nube de humo iluminada por un fuego intenso que deja entrever la magnitud de la desgracia.

Punta Zicatela, ubicada en la costa del Pacífico mexicano, es un destino turístico muy concurrido y conocido por sus playas. Las imágenes que han circulado de este famoso paraje esta mañana, con las llamas ya apagadas, muestran zonas completamente destruidas, con algunas infraestructuras, aún en pie, negras como resultado del incendio. En una grabación en redes realizada esta mañana, se ve a los residentes limpiando los lugares afectados y retirando escombro y los restos de muchos de los establecimientos. “Estamos aquí. El personal del ayuntamiento, todos vienen para acá, para apoyar a esta gente que le sucedió esta enorme pérdida”, se escucha decir a una voz, mientras decenas de personas caminan entre los escombros. Según ha informado Román Valencia, presidente municipal de Santa María Colotepec, el siniestro ha dejado como resultado pérdidas totales para muchos negocios de la zona.