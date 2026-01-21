Lesionado Pedri, Fermín y Olmo descongelan al Barcelona en el frío de Praga

Fermín López luchaba contra la defensa. No lo hacía frente a la zaga del Slavia Praga, sino contra sus compañeros. El centrocampista azulgrana firmó la remontada tras un despiste de De Jong en un saque de esquina, pero el Barcelona volvió a fallar en una jugada a balón parado. Esta vez fue Lewandowski quien permitió que el cuadro checo firmara el 2-2. Fermín marcaba, pero el Barça se descuidaba. Un descuido de récord: es la primera vez en su historia que el equipo azulgrana encaja al menos un gol en 10 partidos consecutivos en la Champions League. “Intento aprovechar las oportunidades del míster y ayudar al equipo. Hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Ojalá sean muchos más trofeos de MVP, muy contento por esto y por la victoria”, expuso Fermín López.

Y cuando parecía que el Barcelona no podía sufrir más contratiempos en la fría noche de Praga (-2 grados), Pedri, arquitecto del juego, cayó lesionado. El tormento de Hansi Flick terminó por ser la solución. “No sé cómo está Pedri, tiene problemas en su isquio y veremos”, explicó Flick. En la misma línea, Fermín insistió: “No he hablado con Pedri, ha notado una molestia en el isquio y esperemos a las pruebas a ver lo que es. Ojalá que sea poco y le perdamos por poco tiempo”.

Más información El Barça honra a las porterías frente al Slavia de Praga

El reemplazo del canario fue Dani Olmo, justamente el futbolista que enseñó el camino de la victoria y el de la escalada del Barcelona hasta la novena posición de la fase de liga de la Champions. “Fermín es muy bueno, pero también Dani Olmo lo hizo bien cuando entró, marcó un gol importante; hoy también Lewandowski, jugando 90 minutos, luchando, y eso es bueno de ver”, destacó Hansi Flick.

“Lo hemos hablado en el vestuario”, reveló Lewandowski; “hay seis, ocho equipos con 13 puntos, pero para nosotros lo más importante es ganar el último partido ante el Copenhague y, si jugamos bien en defensa y en ataque, si marcamos goles, tenemos muchas oportunidades para pasar a la fase directa de la Champions”.

Hay ocho equipos con los mismos puntos que los azulgrana, tres por delante (PSG, Newcastle y Chelsea) y otros cuatro por detrás (Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta). La próxima semana, el equipo de Flick cerrará la fase de liga frente al Copenhague en Barcelona. “Ya vimos hoy lo difícil que es jugar en la Champions, lo más importante es ganar, lo demás ya vendrá. Tenemos que jugar bien, coger los tres puntos y ver qué pasa”, sostuvo Flick.

Ganó el Barcelona en Praga. No lo tuvo fácil. “La verdad, no es fácil jugar con este frío. En la segunda parte hemos jugado mejor en lo defensivo también. Tenemos un partido más en la Champions y espero que ganemos para la clasificación entre los ocho primeros”, insistió el delantero polaco. Y Fermín López, que ha participado en siete goles en seis partidos en esta edición de la Champions, remató: “Sabíamos que era un partido difícil con el frío y el campo, han apretado mucho, se nos ha puesto difícil. Hemos sabido remontar, nos han remontado y luego remontar otra vez y hemos ganado. Es muy difícil jugar aquí, te duelen los pies, las manos..., pero no es excusa, pero hemos hecho un buen partido y hemos conseguido la victoria”.