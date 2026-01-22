Arbeloa y la ITV al madridismo

“Sé de dónde vienen los pitos, las campañas: a mí no me van a engañar”, dijo el nuevo entrenador del Madrid tras la gran pitada del pasado sábado. El que protesta ya no es un romántico o un aficionado descontento, sino que el ataque se coordina desde un centro de mando oculto como en las películas de James Bond

Fue en los primeros meses de José Mourinho al frente del Real Madrid cuando se acuñó el término pipero (dícese del madridista, o supuesto madridista, que acude al estadio Santiago Bernabéu a verlas venir, esto es, a comer pipas) y no parece casualidad que la llegada de Álvaro Arbeloa haya revitalizado el debate sobre los hinchas fetén y los débiles de espíritu, a quienes el mismísimo Jesucristo prometió el reino de los cielos en sus bienaventuranzas, pero sin aclarar su posición dentro del organigrama de la nueva iglesia blanca, al menos en esta vida.

El sino de los tiempos aconseja el uso de nueva terminología, más técnica, más vanguardista, y al viejo pipero se le conoce ahora como aficionado teledirigido. Atrás quedaron las referencias hacia el snack de moda en los estadios para abrazar el uso de las nuevas tecnologías, también en sentido figurado, pues había en el pipero un cierto halo de bondad que ahora conviene borrar del mapa para comprender el alcance global de las nuevas amenazas. “Sé de dónde vienen los pitos, las campañas: a mí no me van a engañar”, dijo el nuevo entrenador del Madrid en la rueda de prensa posterior a la gran pitada del pasado sábado. El que protesta ya no es un romántico, ni siquiera un aficionado descontento con alguna situación puntual: el ataque se coordina desde un centro de mando oculto en los Alpes suizos, o en la calle Recoletos, con sus Lounge Chair de Eames y la mesa llena de copas Martini, como en las películas de James Bond.

Hay un nuevo 007 en la ciudad, un tuitero clásico, un técnico que entiende el negociado como un compendio de muchos factores que van más allá de alinear un determinado once o poner a la tropa a dar saltitos en los entrenamientos bajo las órdenes de Pintus, que parece ser a la preparación física lo que Q era a los gadgets del famoso personaje en las novelas de Ian Fleming. Nada escapa a la intuición bien entrenada de un Arbeloa que no piensa cometer los mismos errores que su amigo Xabi Alonso, comenzando por la aceptación de una soberanía popular anquilosada y ciertamente sobrevalorada: él, que fue espartano antes que vedette del Mi6 con licencia para matar, conoce mejor que nadie los peligros de tener un cazo al fuego en cada partido. Si los tuyos no te ofrecen apoyo incondicional deben ser de los otros. O estar manipulados. Principios sencillos para labores complejas. Ya habrá tiempo de abordar otros desajustes como la composición de la plantilla o el principio de autoridad.

En este contexto, a medio camino entre lo ficticio y lo real, el Bernabéu dejaría de ser un termómetro emocional para convertirse en un tablero de ajedrez con las piezas trucadas: el rey se mueve como la reina y a los peones conviene revisarles las credenciales, no vayan a tener el alma negra, aunque vistan de blanco. La ITV del madridismo como punto de partida para afrontar, perdón por la redundancia, esa otra partida gigantesca e invisible que se juega a muchos metros por encima del césped, allí donde el silbido condiciona y el aplauso te da alas. Habrá quien lo entienda como una manera contemporánea de blindarse frente a la exigencia del estadio. O una coartada elegante para convivir con ella a la espera de tiempos mejores. En cualquier caso, el resultado que se pretende vendría a ser el mismo: un Bernabéu mezclado, no agitado, que bastantes peligros acechan a quien se sienta en el banquillo como para andar tirándose al suelo cada vez que vengan los nuestros.