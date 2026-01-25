Barcelona - Oviedo en directo | Comienza el encuentro en el Camp Nou
Cancelo estrena titularidad y Casadó entra por el lesionado Pedri | Los de Flick quieren recuperar el liderato ante el colista después de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal
El Barcelona está empatando contra el Oviedo este domingo en el Camp Nou por la Jornada 21 de la Liga. Los de Flick buscan recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid este sábado ante el Villarreal por 0-2. El Barça llega tras perder en casa de la Real Sociedad el pasado fin de semana por 2-1 y de ganar en Champions al Slavia de Praga (2-4). Sin embargo, para esta tarde no cuenta con un jugador clave en el centro del campo como es Pedri. El canario se lesionó ante el equipo checo en el bíceps femoral y estará un mes de baja. El Oviedo por su parte sigue como colista del campeonato y necesita sacar tres puntos que le empujen hacia arriba para acercarse a sus rivales fuera del descenso.
Se duelen Fede Viñas y Pau Cubarsí
Choque frontal entre ambos jugadores que acaba con el delantero y el central en el suelo; entran las asistencias.
Amarilla para Gerard Martín
Se marchó Hassan por la banda derecha y Gerard Martín cortó su progresión con una entrada.
Muy espeso el Barcelona en el inicio de partido
Está muy impreciso el equipo de Flick con varias pérdidas y con un ritmo lento de balón.
Primer acercamiento del Oviedo en fuera de juego
La tuvo Fede Viñas dentro del área con un disparo que despejó Joan García con el pecho, pero la jugada no valía. Había fuera de juego previo de Ilyas.
¡Comienza el partido en el Camp Nou!
Pone el balón en juego el Oviedo.
Sin el canario, el técnico alemán busca mejorar la zaga y apostará por el catalán para jugar junto a Frenkie De Jong en la medular.
Los datos de ambos equipos
- G
- G
- P
- G
- E
- E
- P
¡Sale también el once del Oviedo!
Guillermo Almada introduce dos variantes en el equipo titular. Ambos en la línea defensiva. Vuelven Carmo como central y Javi López de lateral zurdo.
XI: Escandell, Lucas, Costas, Carmo, Javi López, Colombatto, Sibo, Hassan, Ilyas, Reina y Fede Viñas.
¡Ya sale la alineación del Barça!
Varios cambios en el once de Flick. Lewandowski estará en la punta de ataque, Casadó entra por Pedri y Cancelo estrena titularidad.
XI: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro Barcelona - Oviedo!
Los de Flick quieren recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid este sábado ante el Villarreal en La Cerámica por 0-2. El Barça no podrá contar con un jugador clave en el centro del campo como es Pedri. El canario se lesionó en el bíceps femoral ante el Slavia de Praga en Champions y estará un mes de baja.
El Oviedo por su parte sigue como colista del campeonato y necesita sacar tres puntos que le empujen hacia arriba para acercarse a sus rivales fuera del descenso.
