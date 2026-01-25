Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Barcelona BCN
0
Oviedo OVI
0
13'
1ª parte
En directo

Barcelona - Oviedo en directo | Comienza el encuentro en el Camp Nou

Cancelo estrena titularidad y Casadó entra por el lesionado Pedri | Los de Flick quieren recuperar el liderato ante el colista después de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Barcelona está empatando contra el Oviedo este domingo en el Camp Nou por la Jornada 21 de la Liga. Los de Flick buscan recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid este sábado ante el Villarreal por 0-2. El Barça llega tras perder en casa de la Real Sociedad el pasado fin de semana por 2-1 y de ganar en Champions al Slavia de Praga (2-4). Sin embargo, para esta tarde no cuenta con un jugador clave en el centro del campo como es Pedri. El canario se lesionó ante el equipo checo en el bíceps femoral y estará un mes de baja. El Oviedo por su parte sigue como colista del campeonato y necesita sacar tres puntos que le empujen hacia arriba para acercarse a sus rivales fuera del descenso.

Publicaciones nuevas
13

Se duelen Fede Viñas y Pau Cubarsí

Choque frontal entre ambos jugadores que acaba con el delantero y el central en el suelo; entran las asistencias.

9

Amarilla para Gerard Martín

Se marchó Hassan por la banda derecha y Gerard Martín cortó su progresión con una entrada.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
7

Muy espeso el Barcelona en el inicio de partido

Está muy impreciso el equipo de Flick con varias pérdidas y con un ritmo lento de balón.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
2

Primer acercamiento del Oviedo en fuera de juego

La tuvo Fede Viñas dentro del área con un disparo que despejó Joan García con el pecho, pero la jugada no valía. Había fuera de juego previo de Ilyas.

¡Comienza el partido en el Camp Nou!

Pone el balón en juego el Oviedo.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Flick reorganiza la defensa, mientras espera por Dani Olmo para reemplazar a Pedri

La Liga

Flick reorganiza la defensa, mientras espera por Dani Olmo para reemplazar a Pedri

Juan I. Irigoyen

Sin el canario, el técnico alemán busca mejorar la zaga y apostará por el catalán para jugar junto a Frenkie De Jong en la medular.

Lee la previa completa aquí.

Los datos de ambos equipos

racha de partidos
  • G
  • G
  • P
  • G
  • E
  • E
  • P
Goles a favor
por partido2.754
por partido0.5511
Goles en contra
por partido1.122
por partido1.5531
Faltas cometidas
por partido11.45229
por partido10.1202
Tarjetas rojas
por partido0.12
por partido0.48
Tarjetas amarillas
por partido1.4529
por partido1.9539
Remates
por partido14.6292
por partido7.4148
Remates recibidos
por partido9.4188
por partido15.65313
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once del Oviedo!

Guillermo Almada introduce dos variantes en el equipo titular. Ambos en la línea defensiva. Vuelven Carmo como central y Javi López de lateral zurdo.

XI: Escandell, Lucas, Costas, Carmo, Javi López, Colombatto, Sibo, Hassan, Ilyas, Reina y Fede Viñas.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya sale la alineación del Barça!

Varios cambios en el once de Flick. Lewandowski estará en la punta de ataque, Casadó entra por Pedri y Cancelo estrena titularidad.

XI: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro Barcelona - Oviedo!

Los de Flick quieren recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid este sábado ante el Villarreal en La Cerámica por 0-2. El Barça no podrá contar con un jugador clave en el centro del campo como es Pedri. El canario se lesionó en el bíceps femoral ante el Slavia de Praga en Champions y estará un mes de baja.

El Oviedo por su parte sigue como colista del campeonato y necesita sacar tres puntos que le empujen hacia arriba para acercarse a sus rivales fuera del descenso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_