Barcelona - Oviedo en directo | Comienza el encuentro en el Camp Nou

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro Barcelona - Oviedo!

Los de Flick quieren recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid este sábado ante el Villarreal en La Cerámica por 0-2. El Barça no podrá contar con un jugador clave en el centro del campo como es Pedri. El canario se lesionó en el bíceps femoral ante el Slavia de Praga en Champions y estará un mes de baja.

El Oviedo por su parte sigue como colista del campeonato y necesita sacar tres puntos que le empujen hacia arriba para acercarse a sus rivales fuera del descenso.