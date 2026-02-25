El presidente de Aena enoja a las aerolíneas al afirmar que “subestiman la seguridad” por pedir aeropuertos baratos

El habitual tira y afloja entre el gestor aeroportuario Aena y las compañías aéreas por la fijación de las tarifas que se cobran para el uso de pistas y terminales ha desembocado en una guerra entre ambas partes. La empresa pública lanzó la semana pasada la propuesta del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 3) con 10.000 millones de inversión regulada y un incremento de precios del 3,8% anual para el periodo 2027-2031, ante lo que la asociación de aerolíneas ALA respondió con la petición de una bajada del 4,9% por ejercicio. Entre una y otra posición hay una diferencia de 5.000 millones de euros a lo largo del quinquenio, lo que ha hecho que las partes eleven el tono. “Las aerolíneas han entrado en un terreno que puede ser resbaladizo y que ya está rozando la frivolidad y la falta de responsabilidad”, ha declarado este miércoles el presidente de Aena, Maurici Lucena, durante la presentación de los resultados de 2025. Una afirmación que ha sido calificada como “muy grave y desafortunada” por la patronal del sector.

Abundando en la crítica a las compañías, el primer ejecutivo de Aena ha asegurado que “si luego los aeropuertos no funcionan bien o pasa algo, las aerolíneas dirían que todo es culpa de Aena y se olvidarían de lo que han estado diciendo todos estos años”. Lucena, acostumbrado a la pugna tarifaria tras siete años al frente del gestor aeroportuario, ha culminado su crítica diciendo que las aerolíneas proponen “infraestructuras muy baratas, excesivamente baratas, para ganar más y subestimando la importancia que tienen componentes como el mantenimiento y la seguridad. Esa es una visión que empieza a rozar la irresponsabilidad y la frivolidad, además de ser cortoplacista”. Su empresa ha declarado este miércoles un beneficio histórico de 2.136 millones, un 10,5% por encima del resultado de 2024 tras atender en la red de aeropuertos a 321 millones de viajeros.

El mensaje ha llegado hasta los principales despachos de las compañías aéreas, que han considerado que se ha traspasado una línea roja. Y la reacción no se ha hecho esperar. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha emitido un comunicado en el que afirma que “la seguridad aérea no es negociable y constituye la prioridad absoluta de las compañías aéreas, por encima de cualquier otra consideración”. En el mismo texto, la patronal tilda de irresponsable asociar la petición de una rebaja tarifaria con la seguridad: “Es una frivolidad absolutamente impropia de alguien en su posición”, señala.

Las aerolíneas subrayan que la seguridad de las operaciones es un terreno “estrictamente regulado y supervisado por autoridades nacionales y europeas, con estándares comunes en toda la Unión Europea que deben cumplirse de forma rigurosa por todos los operadores”. De este modo, aseveran que no depende en ningún grado del nivel de las tarifas que cobra Aena, sino del cumplimiento normativo, una inversión eficiente y de la supervisión.

Antes de este choque, la aerolínea líder por tráfico en España, Ryanair, afirmó que “el monopolio de Aena quiere aumentar las tasas en un 21% a costa del turismo, la conectividad y el empleo en España. Su estrategia es sencilla: manipular el modelo regulador gastando en exceso en infraestructuras y pronosticando un menor tráfico para obtener el máximo ingreso posible por pasajero sin asumir ningún riesgo”. La acusación sobre la manipulación del sistema de fijación de tarifas no sentó bien en la compañía pública.

Tampoco gustó que la potente asociación internacional Iata, que agrupa a más de 300 aerolíneas, sostuviera a través de su vicepresidente Rafael Schvartzman que el operador aeroportuario español gana muchos más millones de los que debería “a expensas de pasajeros, aerolíneas y la economía española” gracias a “un enfoque creativo de la predicción” de tráfico. Una manera de poner en cuestión las previsiones que hace Aena sobre el uso de sus instalaciones.