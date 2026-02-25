El Gobierno suizo aprueba una ayuda de casi 55.000 euros para los afectados del incendio de Crans-Montana

Velas y flores en recuerdo de las víctimas del bar Le Constellation, el 5 de enero en Crans-Montana, en los Alpes suizos.

El Gobierno helvético entregará una ayuda de 50.000 francos suizos (54.800 euros) a todos los heridos que hayan sido hospitalizados y a familiares de los fallecidos en el incendio ocurrido en el bar Le Constellation de Crans-Montana la pasada Nochevieja, según anunció este miércoles. Esta prestación, que tendrá que ser aprobada primero en el Parlamento mediante una ley federal urgente, se añadirá a la de 10.000 francos suizos (11.000 euros) anunciada anteriormente por el cantón del Valais, donde se encuentra Crans-Montana. La tragedia de la discoteca, con una causa judicial aún en marcha, se produjo al prender unas bengalas el techo, cubierto con una espuma aislante altamente inflamable. El fuego se extendió de manera fulminante por el local, lleno de gente joven. Murieron 41 personas y otras 115 resultaron heridas. La mitad de estas, con quemaduras graves, continúan hospitalizadas.

El Gobierno suizo entregará esta ayuda para suplir las carencias de las prestaciones del sistema de ayuda a las víctimas, las de los seguros sociales y las de seguros de responsabilidad civil, así como las desigualdades de aquellos que no están asegurados en Suiza, indicó el Ejecutivo.

La denominada contribución “solidaria” tiene como objetivo proporcionar una rápida ayuda económica a las víctimas, según ha declarado el Consejo Federal suizo. “El Consejo Federal comparte con las víctimas y sus familias el deseo de verdad y justicia”, ha afirmado el presidente suizo, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. “Nosotros también queremos saber qué ocurrió, por qué y cómo se podría haber evitado”.

Las autoridades locales de Crans-Montana están en el punto de mira por no haber inspeccionado la seguridad del local en los últimos cinco años. Además, uno de los propietarios del bar ha estado en prisión provisional y es investigado por supuesto homicidio e incendio con negligencia.

En total, el Gobierno federal aportará 7,8 millones de francos para las 156 personas más afectadas por el incendio, precisó el ministro de Justicia, Beat Jans, en la rueda de prensa. También tiene previsto destinar 8,5 millones de francos para ayudar a los cantones afectados a cubrir los gastos extraordinarios.

La mayoría de los fallecidos eran adolescentes y muchas de las víctimas eran extranjeras, sobre todo de Francia e Italia. En otro paso para responder a la tragedia, el Consejo Federal anunció que convocará una mesa redonda para ayudar a las víctimas, las aseguradoras y las autoridades a alcanzar acuerdos extrajudiciales, lo que podría evitar largas batallas legales. Su objetivo es contribuir con hasta 20 millones de francos a dichos acuerdos.