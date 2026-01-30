El paso adelante de Marc Bernal en el Barcelona

La clasificación del Barça entre los ocho mejores de la Champions no fue la única buena noticia de la noche del miércoles en el Camp Nou. También lo fue el paso adelante de Marc Bernal, una irrupción muy oportuna. El equipo necesitaba reencontrarse con su ritmo tras la primera parte. Sin Pedri, lesionado, ni Frenkie de Jong, suspendido, Hansi Flick colocó de inicio a Dani Olmo y Fermín López, junto a Eric García en el mediocentro. Pero el marcador reflejaba un inquietante 0-1 ante el Copenhague, y en el Barça faltaba calma. La aportó Marc Bernal. El canterano entró tras el descanso, después de que Eric se sintiese mareado por un golpe en la cabeza, y ordenó el juego cuando todo eran prisas. “En la media parte el míster nos ha dicho que tuviésemos paciencia, que irían saliendo los espacios. Y así ha sido, y le hemos podido dar la vuelta al partido”, explicó el futbolista de Berga tras el encuentro sobre las instrucciones de Flick. Después de una lesión grave y una reincorporación lenta y progresiva —tan delicada que el Barcelona llegó a valorar una cesión invernal para ganar minutos, aunque finalmente se descartó— Bernal coge forma. Y su actuación ante el Copenhague, en un partido de importancia y unos minutos de calidad que necesitaba, refuerza que es una apuesta de futuro con recorrido en el presente del Barça.

Cerró el partido con 36 intervenciones, 25 pases completados de 30 intentados y tres recuperaciones. “Ha hecho un partido fantástico. Lo vemos en cada entrenamiento, tiene potencial para mejorar. Su técnica es buena, controla el partido, mantiene el balón, sus pases son fantásticos… pero tiene que mejorar físicamente. Ha tenido una lesión muy grave, y creo que es mejor que juegue 45 minutos. Y a partir de ahí ya veremos qué pasa en los próximos partidos”, destacó Flick en rueda de prensa. El técnico alemán ya le dio plena confianza a Bernal, con Sergio Busquets como referente, cuando le hizo debutar en el primer equipo como titular en Mestalla ante el Valencia. Solo tenía 17 años y fue la revelación de aquel inicio de campaña.

Pero su progresión se detuvo de forma abrupta. El 27 de agosto de 2024, ante el Rayo Vallecano, en una cobertura por la banda izquierda, un mal gesto hizo crujir su rodilla: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y daño en el menisco externo. Durante la lesión pasó mes y medio viviendo en un hotel frente a La Masia, antes de iniciar la recuperación caminando en la piscina. Trabajó el tronco superior, y mejoró su forma de correr para ganar velocidad, además de la rehabilitación de la rodilla. Un mes después de la lesión, el club reafirmó su confianza: renovación hasta 2026, cláusula de 500 millones y, tras cumplir los 18 años, ampliación hasta 2029. “El mejor Marc Bernal llegará cuando toque”, aseguró entonces el futbolista.

El canterano, de 1,93 metros de altura y aún muy joven, tuvo un plan de recuperación conservador: recibió el alta médica en septiembre de 2025, 382 días después de su lesión. Pero durante el primer tramo de temporada no tuvo una presencia sostenida. “Desde el principio [Flick] me dijo que esto iba a ser un proceso largo, y que estos minutos me vienen bien para coger ritmo y dinámica”, confesó tras el duelo europeo. Tras su vuelta, se habló sobre una posible cesión en el mercado de invierno para que tuviese mayor continuidad y siguiese progresando. Pero ante el Racing de Santander, Flick lo alineó de titular, y completó 58 minutos, su mayor carga desde la lesión, hasta que su cansancio llevó al cambio. Las intenciones quedaron claras, y Bernal las verbalizó este miércoles: “Mi intención siempre ha sido quedarme aquí. Es mi vida, es mi escudo. Y siempre será así”.

Llegó a la Masia con seis años, en categoría de prebenjamín, y pronto empezó a destacar, hasta saltarse la etapa de juvenil y pasar directamente al Barça Atlético, donde Rafa Márquez potenció su nivel. Esta temporada acumula 345 minutos repartidos en 15 partidos y una asistencia. “Estoy al cien por cien, y es una decisión del míster”, dijo sobre la posibilidad de ganarse la titularidad. De momento, abre una alternativa real en el centro del campo, especialmente durante el mes de baja de Pedri, aunque Flick sigue apelando a la cautela. Pero, sobre todo, confirma que el Barça tiene en Marc Bernal un futbolista de futuro prometedor.