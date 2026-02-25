México abraza la inversión extranjera directa durante 2025 con un récord de 40.871 millones de dólares

México ha abrazado la inversión extranjera directa (IED) durante 2025 para recorrer la incertidumbre económica global. El país latinoamericano ha alcanzado en el último año un récord de 40.871 millones de dólares en inversiones del exterior, un aumento de 10,8% respecto al 2024, según datos de la Secretaría de Economía publicados este miércoles. Este año es el quinto con un alza y un nivel récord anual de IED para México, sin embargo, los datos también muestran una importante caída de 5.026 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2025.

El país latinoamericano ha navegado los últimos 12 meses la incertidumbre por el giro comercial de Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano ha impuesto aranceles a diversos bienes –aunque una buena parte quedaron exentos por el TMEC–, lo que ha frenado la inversión en algunos sectores en México. El Gobierno mexicano ha sido optimista sobre su porvenir ante el continuo flujo de inversiones desde el exterior. En 2025, la mayoría de este capital ingresó por la reinversión de utilidades de empresas extranjeras ya instaladas en el país (67,7%); le siguieron las nuevas inversiones (18%) y las cuentas entre compañías (14,3%).

La caída de la IED durante el último trimestre de 2025 se concentró en la baja de las reinversiones y el tímido ingreso de nuevas inversiones. La Secretaría de Economía ha señalado que este descenso está “asociado al pago de dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior”. El contexto global de incertidumbre ha complicado el aterrizaje de nuevas inversiones en diversos países. “Este comportamiento no refleja cancelaciones de inversión”, ha insistido el Gobierno mexicano. México se ha recargado en los últimos meses en su posición como socio estratégico de Estados Unidos para impulsar el nearshoring y la llegada de nuevo capital.

El descenso de la IED durante el cierre del año es el primero desde que hay datos disponibles en 1980, según señala Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco BASE. “Esto se debe a que la reinversión de utilidades registró una salida de 4,103 millones de dólares y las cuentas entre compañías de 1,060. Por su parte, la nueva inversión fue de solo 138 millones de dólares en el cuarto trimestre”, explica la economista. Siller añade que el aumento de la inversión de mexicanos en otros países pone el foco en la salida de capital del país. La inversión fija bruta en noviembre –el último dato disponible– cayó un 6,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi).

Los últimos datos de IED confirman a Estados Unidos como la principal fuente de inversión extranjera en México. Con 15.877 millones de dólares invertidos en el país latinoamericano, el capital estadounidense en México representa el 38,8% de las IED total en México durante 2025. Le sigue en segundo lugar España, con 4.431 millones de dólares, un 10,8% del total; después Canadá, con 3.323 millones de dólares, un 8,1%; Países Bajos, con 2.387 millones de dólares, un 5,8%; y Japón, con 2.293 millones de dólares, un 5,6%.

La revisión del TMEC durante 2026 se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno mexicano. México, Estados Unidos y Canadá decidirán antes del 1 de julio si permanecen en el tratado y bajo qué condiciones. Trump ha impulsado el nerviosismo entre los socios con la amenaza de suspender el tratado comercial, sin embargo, el proceso de revisión está en marcha desde el arranque de este año. La IED que llega a México desde Canadá y Estados Unidos suma un 46,9%. Tanto México como Canadá han pugnado por la continuidad del acuerdo para fortalecer a Norteamérica como un bloque económico significativo en el tablero global.

Una comitiva de 400 empresarios canadienses viajó la semana pasada a México para explorar sus oportunidades de inversión en México. El grupo recorrió Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades más pobladas del país, para conocer a las industrias locales. Los datos de la Secretaría de Economía revelan que los estados donde más se despliega la inversión extranjera son Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México.