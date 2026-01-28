Hansi Flick, sobre la clasificación del Barcelona entre los ocho primeros: “Es muy importante alcanzar este nivel”

Marcó Raphinha, máximo goleador azulgrana de la pasada Champions, hasta este miércoles mudo de goles en el camino hacia la Orejona. Lamine Yamal se llevó su primer MVP del año en la Liga de Campeones. Lewandowski alcanzó un récord de Messi (le anotó al menos un gol a 40 equipos distintos en Europa). Y hasta Rashford recordó al argentino: primer gol del Barça de falta directa en la máxima competición europea desde que la Pulga firmara aquella histórica diana al Liverpool en la semifinal de 2019.

Una noche diferente para el Barcelona de esta temporada en Europa. Y, al mismo tiempo, una noche calcada: volvió a encajar. No dejó la portería a cero en ninguno de los ocho partidos de la fase liga de la Champions.

El Barcelona, en cualquier caso, cumplió su objetivo: se clasificó entre los ocho primeros de la fase liga y esquivó la ronda de dieciseisavos de final. Es decir, más descanso para pensar en la Liga y en la Copa del Rey. “Todos hemos venido pensando en quedar entre los ocho primeros. Estoy muy contento con la victoria”, destacó Lamine Yamal.

En la misma línea, Lewandowski aseguró: “Hemos ganado un partido importante, estamos entre los primeros ocho. Marcamos cuatro goles y no tenemos que jugar esa eliminatoria. Es bueno tener dos semanas limpias, sin partidos. Hay veces que volvemos tarde si jugamos fuera, jugamos cada tres días... ahora podremos descansar un poco y estamos centrados en los demás partidos”.

Hansi Flick, en cambio, analizó a los primeros ocho clasificados. Junto al Bayern y al Sporting de Portugal, fue uno de los pocos que se colaron entre los equipos de la liga inglesa. “Esto demuestra lo importante que es alcanzar este nivel para el Barcelona y también demuestra que la Premier es la mejor liga. Es la mejor liga del mundo. Invierten y tienen mucho dinero”, expuso el preparador alemán.

Flick volvió a corregir al Barcelona en el entretiempo. Después de un primer tiempo errático, en el que el cuadro azulgrana no encontraba la portería del Copenhague y sufrió en la de Joan García, el Barça despertó tras el paso por los vestuarios. “Ellos se hicieron muy fuertes con el gol, pero estoy muy contento con la remontada. En Champions me siento más libre, más feliz y muy contento. Hay veces que es uno contra uno o uno contra dos, y cuando puedo dar ventaja al equipo”, subrayó Lamine Yamal.

“Para nosotros ha sido un muy buen partido para ver qué tenemos que mejorar. En el descanso hemos hecho algunos ajustes. No estaba contento con la primera parte”, intervino Hansi Flick. Solo hizo un cambio en el entretiempo: Bernal por Eric García. Fue suficiente. “Bernal ha hecho un gran partido. Lo vemos en cada entrenamiento, tiene potencial para mejorar. Su técnica es buena, se queda con el balón, sus pases son fantásticos… pero tiene que mejorar el físico”.

Flick corrige al Barcelona y lo deja entre los ocho mejores de la fase liga de la Champions. Fue el único equipo español que regateó los play-off.