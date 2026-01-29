El Celta cumple en el pequeño Maracaná de Belgrado gracias a un golazo del esperado Fer López

Los gallegos jugarán la vuelta del ‘playoff’ previo a octavos en Balaídos ante el PAOK o el Lille tras empatar contra el Estrella Roja con un tanto de postal del canterano, que acaba de regresar a Vigo cedido por el Wolves

El Celta cumplió esta noche su objetivo en el pequeño Maracaná de Belgrado ante el Estrella Roja. El 1-1 le llegó al equipo de Claudio Giráldez para acabar decimosexto en la fase de liga de la Europa League y jugar la vuelta del playoff previo a los octavos ante el PAOK o el Lille en Balaídos. Los gallegos tenían casi imposible entrar en el top-8 —las posiciones que evitaban la eliminatoria extra—, adonde no hubieran accedido ni con un triunfo en la capital serbia. Al final, el golazo de Fer López, la perla de la cantera celeste que acaba de regresar a Vigo en condición de cedido tras unos meses aciagos en el casi descendido Wolverhampton, le valió a los vigueses para empatar después de que Bruno Duarte igualara el encuentro en el último minuto.

ESR E. Roja 1 Matheus, Seol Young-Woo, Nayair Tiknizyan (Adem Avdic, min. 49), Rodrigão, Milos Veljkovic, Rade Krunic, Vasilije Kostov (Vladimir Lucic, min. 45), Aleksandar Katai (Nemanja Radonjic, min. 60), Timi Max Elsnik, Nikola Stankovic (Milson, min. 78) y Marko Arnautovic (Bruno Duarte, min. 78) CEL Celta 1 Ionut Radu, Yoel Lago (Mihailo Ristic, min. 82), Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Javi Rueda (Óscar Mingueza, min. 82), Miguel Román, Hugo Álvarez (Bryan Zaragoza, min. 68), Iago Aspas (Fer López, min. 61) y Borja Iglesias (Ferran Jutglà, min. 61) Goles 0-1 min. 86: Fer López. 1-1 min. 88: Bruno Duarte Arbitro Andrea Colombo

Tarjetas amarillas Miguel Román (min. 34), Rade Krunic (min. 41), Vladimir Lucic (min. 72)

El técnico de O Porriño se enteró a lo largo de este jueves de que no podía contar con Starfelt por una gastroenteritis y de que Fer López estaba disponible para el partido. Giráldez eligió a Yoel Lago para suplir la baja del central sueco y dejó de inicio al talentoso mediapunta en el banquillo. Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias formaron el tridente de ataque, con Ilaix y el joven Miguel Román en la sala de máquinas. La puesta en escena de los gallegos fue pura supervivencia: el Estrella Roja apretó sobra la construcción del juego y al equipo vigués le costó horrores trenzar. Rodrigão dio el primer aviso cuando cabeceó muy flojo una falta lateral en una posición cómoda.

El conjunto de Dejan Stankovic, el entrenador que sustituyó a Vladan Milojevic en el parón invernal de la Superliga serbia, picaba en cada contacto y atosigaba la circulación del Celta. Katai era el futbolista del Estrella Roja con mayor capacidad para iluminar los espacios libres. El veterano balcánico se descolgaba una y otra vez en el sector izquierdo. Desde ahí asistió a Arnautovic para que marcara el primer tanto tras un robo a Javi Rodríguez en el que cargó el brazo sobre la espalda del defensa. El árbitro italiano Andrea Colombo vio la acción a pocos metros pero no señaló falta hasta que el VAR le pidió que revisara la jugada. Diez minutos después, el serbio alumbró un pase al espacio para que su compañero volviese a superar a Radu después de una maniobra fantástica en la que controló con la derecha y finalizó con una vaselina con la zurda. El gol no subió al marcador porque Arnautovic había arrancado por centímetros en fuera de juego.

El Celta reaccionó a los sustos con dos arañazos de Borja Iglesias tras dos cabalgadas imponentes de Javi Rueda. El lateral malagueño robó primero el balón a Tiknizyan y avanzó hacia el área, pero Matheus salvó el tiro al primer toque del Panda. La jugada se volvió a repetir unos minutos más tarde, cuando el ariete remató al palo.

El choque entró antes del descanso en una fase plomiza de muchas imprecisiones en la que no sucedía nada mientras los jugadores se resbalaban una y otra vez sobre el césped del pequeño Maracaná de Belgrado. El equipo de Giráldez salió mejorado de los vestuarios y se encontró al momento con una ocasión diáfana. Rueda volvió a superar a Tiknizyan pero dio un pase demasiado largo a Borja para que rematara a portería.

El Celta creció poco a poco, pero sobre todo cuando Fer López entró en el campo por Iago Aspas. El canterano, que en verano se fue en contra de su voluntad a la Premier League y que ha vuelto este enero tras bajarse la ficha pese a tener opciones mucho más sustanciosas, le dio verticalidad al juego con su capacidad para conducir y filtrar pases interiores. Mostró su versión más expansiva, la que hace intuir que detrás de ese chico de 21 años se esconde un jugadorazo que domina todos los registros, desde la combinación en espacios reducidos hasta una potencia impresionante cuando se abre ante él una pradera en el horizonte. El mediapunta filtró un pase en el que puso en vuelo a Rueda en una acción en la que Jutglá erró el remate a bocajarro cuando tan solo tenía que poner el interior. Después firmó su obra de arte desde la frontal: un golazo por la escuadra en el que golpeó el balón con el exterior de su pie izquierdo.

La alegría le duró solo dos minutos al Celta, que se despistó y dejó que Bruno Duarte batiera a Radu en el mano a mano. El empate fue suficiente para que el playoff previo a los octavos se decida bajo el abrigo de Balaídos y con Fer López ya en el vestuario.