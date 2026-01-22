Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Celta CEL
2
Williot Swedberg 0', Hugo Sotelo 28', Carl Starfelt 68'
Lille LIL
1
Giroud 85'
Finalizado
EUROPA LEAGUE

El Celta enrachado de Giráldez pasa de ronda en Europa tras tumbar con diez jugadores al Lille

El equipo celeste derrota al quinto clasificado de la Ligue 1 en Balaídos pese a disputar más de una hora en inferioridad y se asegura al menos el ‘play off’ de acceso a los octavos de la Europa League

Starfelt marca de cabeza en un córner el segundo gol del Celta ante el Lille este jueves en Balaídos.
Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Con un jugador menos durante más de una hora, el Celta enrachado de Claudio Giráldez tumbó esta noche en Balaídos al Lille, un referente de la Ligue 1, para confirmar su pase al menos al play off que da acceso a los octavos de la Europa League. Al conjunto vigués le dio igual estar en inferioridad para superar al quinto clasificado de Francia y sumar su cuarto triunfo consecutivo. El equipo celeste va en velocidad de crucero: es un bloque compacto, que concede muy poco y castiga a la mínima. La victoria es fundamental para visitar al Estrella Roja la próxima semana en el infierno de Belgrado con la posibilidad remota de colarse incluso en el top-8 de la fase de liga, las posiciones que permiten pasar de forma directa a octavos y no disputar la ronda previa.

CELCelta
2
Ionut Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rueda (Mihailo Ristic, min. 91), Miguel Román, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza (Hugo Álvarez, min. 88), Williot Swedberg (Jones El Abdellaoui, min. 70), Iago Aspas (Sergio Carreira, min. 45) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min. 45)
LILLille
1
Berke Özer, Alexsandro Ribeiro (Matias Fernandez-Pardo, min. 45), Nathan Ngoy, Thomas Meunier (Tiago Santos, min. 45), Romain Perraud, Félix Correia (Soriba Diaoune, min. 73), Marius Broholm (Calvin Verdonk, min. 86), Nabil Bentaleb (Aïssa Mandi, min. 9), Ngal'ayel Mukau, Hákon Haraldsson y Olivier Giroud
Goles 1-0 min. 0: Williot Swedberg. 2-0 min. 68: Carl Starfelt. 2-1 min. 85: Giroud
Arbitro Harm Osmers
Tarjetas amarillas Marcos Alonso (min. 30), Nathan Ngoy (min. 31), Óscar Mingueza (min. 32), Mandi (min. 39), Williot Swedberg (min. 63), Radu (min. 80)
Tarjetas rojas Hugo Sotelo (min. 28)

Con Ilaix sancionado y Fran Beltrán vendido al Girona en este mercado de invierno, Giráldez salió casi con lo único que tenía para la medular, los jóvenes canteranos Hugo Sotelo y Miguel Román, mientras Aspas, Swedberg y Borja Iglesias formaron el tridente de ataque. El partido no había cumplido ni siquiera el primer minuto cuando Alexsandro regaló el primer gol al Celta. El central trató de cambiar de orientación, pero su desplazamiento golpeó en Borja Iglesias y la pelota le cayó a Aspas en una posición inmejorable en el mano a mano ante Ozer. El capitán tomó la mejor decisión al asistir a Swedberg para que marcara a placer a portería vacía.

El tanto desdibujó al LOSC y envalentonó al Celta. A los franceses les temblaba el pie en la salida de balón mientras los celestes lanzaban una presión asfixiante por todo el campo en busca de una pérdida con la que castigar a su rival. El equipo de Giráldez fabricó una acción tan efectiva como preciosista cuando trenzó y trenzó al primer toque hasta que Aspas recibió solo en el centro del campo. El delantero filtró un pase fantástico entre el central y el lateral para poner en vuelo a Javi Rueda, que regaló el 2-0 a Borja, pero el VAR decretó que el lateral tenía unos centímetros de su cuerpo en fuera de juego.

Con el encuentro y el juego bajo control, Sotelo cometió una imprudencia al pisar a Mandi en el tendón de Aquiles. La acción fue fruto de una torpeza más que de una violencia desmedida, pero el Celta se quedó con un jugador menos en el 29 tras la revisión del VAR. Giráldez recolocó a Aspas y a Swedberg en el centro para acompañar a Miguel Román. El equipo no se agobió hasta las últimas embestidas del primer tiempo, cuando Radu tuvo que hacer su primera estirada ante un disparo de Mandi mientras Starfelt, que firmó un partido formidable, frustraba los intentos de remate de un viejo soldado como Giroud.

El técnico celeste retiró en el descanso a Aspas por un lateral como Carreira y a Borja por un delantero que trabaja tanto como Durán. El grupo, que en los anteriores cuatro choques solo había encajado un gol, mostró otra vez una fortaleza defensiva extraordinaria. Starfelt cazó el segundo en un córner en el 69 y el Celta produjo un ejercicio de resistencia fabuloso mientras El-Abdellaoui y Hugo Álvarez daban oxígeno desde el banquillo. El tanto de Giroud llegó tan al final que el Lille se fue de vacío de Vigo pese a estar en superioridad durante casi todo el encuentro.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
12
PAO
12 7 3 3 1
13
STU
12 7 4 0 3
14
CEL
12 7 4 0 3
15
BOL
12 7 3 3 1
16
NFO
11 7 3 2 2
Clasificación PT PJ PG PE PP
19
PNT
11 7 3 2 2
20
DZA
10 7 3 1 3
21
LIL
9 7 3 0 4
22
BBE
9 7 2 3 2
23
YB
9 7 3 0 4

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_