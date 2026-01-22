El Celta enrachado de Giráldez pasa de ronda en Europa tras tumbar con diez jugadores al Lille

El equipo celeste derrota al quinto clasificado de la Ligue 1 en Balaídos pese a disputar más de una hora en inferioridad y se asegura al menos el ‘play off’ de acceso a los octavos de la Europa League

Con un jugador menos durante más de una hora, el Celta enrachado de Claudio Giráldez tumbó esta noche en Balaídos al Lille, un referente de la Ligue 1, para confirmar su pase al menos al play off que da acceso a los octavos de la Europa League. Al conjunto vigués le dio igual estar en inferioridad para superar al quinto clasificado de Francia y sumar su cuarto triunfo consecutivo. El equipo celeste va en velocidad de crucero: es un bloque compacto, que concede muy poco y castiga a la mínima. La victoria es fundamental para visitar al Estrella Roja la próxima semana en el infierno de Belgrado con la posibilidad remota de colarse incluso en el top-8 de la fase de liga, las posiciones que permiten pasar de forma directa a octavos y no disputar la ronda previa.

CEL Celta 2 Ionut Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rueda (Mihailo Ristic, min. 91), Miguel Román, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza (Hugo Álvarez, min. 88), Williot Swedberg (Jones El Abdellaoui, min. 70), Iago Aspas (Sergio Carreira, min. 45) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min. 45) LIL Lille 1 Berke Özer, Alexsandro Ribeiro (Matias Fernandez-Pardo, min. 45), Nathan Ngoy, Thomas Meunier (Tiago Santos, min. 45), Romain Perraud, Félix Correia (Soriba Diaoune, min. 73), Marius Broholm (Calvin Verdonk, min. 86), Nabil Bentaleb (Aïssa Mandi, min. 9), Ngal'ayel Mukau, Hákon Haraldsson y Olivier Giroud Goles 1-0 min. 0: Williot Swedberg. 2-0 min. 68: Carl Starfelt. 2-1 min. 85: Giroud Arbitro Harm Osmers

Tarjetas amarillas Marcos Alonso (min. 30), Nathan Ngoy (min. 31), Óscar Mingueza (min. 32), Mandi (min. 39), Williot Swedberg (min. 63), Radu (min. 80) Tarjetas rojas Hugo Sotelo (min. 28)

Con Ilaix sancionado y Fran Beltrán vendido al Girona en este mercado de invierno, Giráldez salió casi con lo único que tenía para la medular, los jóvenes canteranos Hugo Sotelo y Miguel Román, mientras Aspas, Swedberg y Borja Iglesias formaron el tridente de ataque. El partido no había cumplido ni siquiera el primer minuto cuando Alexsandro regaló el primer gol al Celta. El central trató de cambiar de orientación, pero su desplazamiento golpeó en Borja Iglesias y la pelota le cayó a Aspas en una posición inmejorable en el mano a mano ante Ozer. El capitán tomó la mejor decisión al asistir a Swedberg para que marcara a placer a portería vacía.

El tanto desdibujó al LOSC y envalentonó al Celta. A los franceses les temblaba el pie en la salida de balón mientras los celestes lanzaban una presión asfixiante por todo el campo en busca de una pérdida con la que castigar a su rival. El equipo de Giráldez fabricó una acción tan efectiva como preciosista cuando trenzó y trenzó al primer toque hasta que Aspas recibió solo en el centro del campo. El delantero filtró un pase fantástico entre el central y el lateral para poner en vuelo a Javi Rueda, que regaló el 2-0 a Borja, pero el VAR decretó que el lateral tenía unos centímetros de su cuerpo en fuera de juego.

Con el encuentro y el juego bajo control, Sotelo cometió una imprudencia al pisar a Mandi en el tendón de Aquiles. La acción fue fruto de una torpeza más que de una violencia desmedida, pero el Celta se quedó con un jugador menos en el 29 tras la revisión del VAR. Giráldez recolocó a Aspas y a Swedberg en el centro para acompañar a Miguel Román. El equipo no se agobió hasta las últimas embestidas del primer tiempo, cuando Radu tuvo que hacer su primera estirada ante un disparo de Mandi mientras Starfelt, que firmó un partido formidable, frustraba los intentos de remate de un viejo soldado como Giroud.

El técnico celeste retiró en el descanso a Aspas por un lateral como Carreira y a Borja por un delantero que trabaja tanto como Durán. El grupo, que en los anteriores cuatro choques solo había encajado un gol, mostró otra vez una fortaleza defensiva extraordinaria. Starfelt cazó el segundo en un córner en el 69 y el Celta produjo un ejercicio de resistencia fabuloso mientras El-Abdellaoui y Hugo Álvarez daban oxígeno desde el banquillo. El tanto de Giroud llegó tan al final que el Lille se fue de vacío de Vigo pese a estar en superioridad durante casi todo el encuentro.