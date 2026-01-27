La campaña, entre la indecisión y la división

Las encuestas coinciden en que todavía hay muchos ciudadanos que no han decidido por quién van a votar. Rondan entre el 25 y el 30 por ciento y eso define una elección. Los indecisos deben estar hoy en la mira de los estrategas de campaña

La decisión de María Fernanda Cabal y José Felix Lafaurie de irse del Centro Democrático, las dudas en torno a la viabilidad de la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio, la puerta que deja abierta Fajardo para medirse en consulta con Claudia López y las varias encuestas de los últimos días calientan la campaña presidencial y muestran una vez más que falta mucho camino para que la carrera esté definida. Por ahora, es claro que habrá segunda vuelta y que los indecisos van a decidir quién ganará. No se puede respirar porque cada minuto hay otra vuelta en la montaña rusa política.

Varios elementos para destacar en la carta de renuncia al Centro Democrático, y el primero es que quien firma por los dos es José Felix Lafaurie y no la precandidata María Fernanda Cabal, a pesar de que la extensa comunicación tiene que ver con lo que consideran falta de garantías en el proceso de elección de la candidata del partido. ¿Machismo o pragmatismo para mantener una dosis de distancia y proteger la curul? Es raro. También llama la atención que, después de manifestar que tienen “evidencia clara de graves irregularidades en el proceso” y plantean la escisión del partido, aseguran que van a respaldar a la candidata Paloma Valencia. ¿Esta renuncia no tiene que ver entonces con la actual campaña? Resulta muy difícil creer eso porque esta decisión impacta sin duda el proceso electoral y divide aún más a la derecha, que ya está entre los de la consulta y el candidato De la Espriella.

Mientras tanto, por los lados del centro, el candidato Sergio Fajardo parece haber cambiado su decisión de ir solo hasta primera vuelta y dejó abierta una puerta para una eventual consulta con Claudia López. En una entrevista con el canal Caracol, ante la pregunta sobre si se le mediría a la consulta a la que invita la exalcaldesa, respondió: “Estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento”. Lo que sí negó de plano fue la posibilidad de llegar a la llamada Gran Consulta por Colombia de la derecha. Que en el tarjetón exista esa tercera opción de centro puede generar también un hecho político que impulse a alguno de los candidatos de ese sector. Para Fajardo, la mejor opción es participar en la consulta. El centro ha tomado decisiones erráticas, pero si busca alguna dosis de unidad, puede todavía tener oportunidad de llegar a segunda vuelta. Todo es posible porque no hay que olvidar a los indecisos.

Y es que las encuestas, con sus muy dispares metodologías, muestras y resultados, coinciden en dar ventaja a dos nombres: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En los terceros lugares se mueven Sergio Fajardo o Paloma Valencia. Pero todos los estudios coinciden en que todavía hay muchos ciudadanos que no han decidido por quién van a votar. Rondan entre el 25 y el 30 por ciento y eso define una elección. Los indecisos, entonces, deben estar hoy en la mira de todos los estrategas de campaña. A propósito de encuestas, es llamativo que todavía hoy, con la certeza de por lo menos dos consultas, se siga preguntando a los ciudadanos encuestados por el escenario abierto de todos contra todos cuando eso no va a pasar en la realidad. Ya se sabe que, por ejemplo, de los nueve candidatos de la llamada Gran Consulta solamente uno o una llegará a primera vuelta. ¿Por qué enfrentarlos a todos a quienes ya se sabe que sí van a estar? Eso dispersa un voto que en la realidad no va a llegar tan disperso. No se puede sumar lo que tiene cada uno, pero tampoco se puede diluir el resultado de la consulta al preguntar por candidatos que no llegarán. Los expertos en el tema explicarán mejor las dificultades que tienen las encuestas que no reflejan los escenarios reales de una elección.

Otro hecho político importante tiene que ver con las dudas en torno a la participación del candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico en la llamada consulta del Pacto Amplio. Hace unos días, Registraduría, Contraloría y Procuraduría pidieron al Consejo Nacional Electoral que se pronunciara y respondiera si Iván Cepeda, tras haber participado y ganado la consulta de octubre, puede estar en la de marzo. En las últimas horas, directivas del Pacto Histórico también mandaron una carta en la que piden despejar esas dudas y ratificar que Cepeda estará en ese tarjetón porque consideran que así se respeta la autonomía y libertad de su movimiento político. Cualquier decisión en este caso va a generar ruido.

Cuando estamos a 40 días de las consultas y a cuatro meses de la primera vuelta, cada paso es decisivo, cada error se paga caro y cada acierto puede llevar al triunfo. Esta campaña, como todas, está cargada de intereses, emociones, politiquería, acuerdos improbables y todo tipo de movidas. A ratos parece que las propuestas para los ciudadanos son lo de menos. Pocas ideas, mucha temperatura. La campaña se mueve más en el terreno de votar en contra que de sumar en favor de causas o de ideas. Hay tendencias a favor de dos candidatos, pero varios tienen todavía la posibilidad de meterse en la segunda vuelta si juegan bien sus cartas. Los indecisos, no sobra insistir, van a decidir quién ganará.