La captura y muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en vivo | El Gobierno asegura que Estados Unidos participó en el operativo solo con información
La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la vuelta a la normalidad este lunes tras el fin de los narcobloqueos. El operativo del domingo en el bosque de Jalisco dejó siete narcotraficantes muertos y al menos tres militares heridos
El Gobierno de Claudia Sheinbaum comparece la mañana de este lunes horas después de que el Ejército mexicano matara a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. La caída de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hombre del que apenas hay registros gráficos, ha sido el objetivo prioritario también de Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por datos que permitieran su captura. El operativo, que contó con la ayuda de Washington, ha dejado siete narcotraficantes muertos y tres soldados heridos.
El Gobierno federal ha comunicado que, en total, se registraron 252 bloqueos en todo el país, la mayoría de ellos en Jalisco. Al cierre de este domingo a las 20:00 horas, el 90% se encuentran desactivados y solamente 23 bloqueos aún están activos. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus casas por seguridad. De acuerdo con la información oficial, 19 entidades registraron “eventos focalizados y bloqueos aislados” que fueron atendidos por las fuerzas locales, incluyendo: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Trevilla: "Se ofrecía 20.000 pesos por cada militar que asesinaran"
Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, ha dado a conocer que Hugo H, alias El Tuli, un alto lugarteniente del Cartel Jalisco Nueva Generación y que también fue localizado junto a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ordenó el pago de hasta 20.000 pesos por cada militar que cayera a manos de un miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Tuli fue identificado por Trevilla como operador logístico, financiero y principal persona de confianza del Mencho. “Desde ahí [El Grullo, Jalisco, municipio donde se realizó el operativo] coordinaba bloqueos a las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, de la Guardia Nacional, del Gobierno y a negocios de civiles. Ofrecía 20.000 pesos a miembros de su organización por cada militar que asesinaran”, ha precisado el secretario de Defensa.
El brazo derecho de Oseguera también falleció durante los operativos en los que fue abatido el líder del CJNG. El operador financiero del Mencho intentó huir en un vehículo, pero perdió la vida en el intercambio de fuego entre su grupo y los militares.
El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha asegurado que se ha puesto fin a todos los bloqueos en carreteras y puntos clave del país que se produjeron el domingo, tras el operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) hasta esta semana. El narco respondió con fuerza a la caída de su principal cabecilla, como es habitual, con ataques a gasolineras e instituciones bancarias, además de los cortes viales registrados. En total se habían contado 252 obstrucciones, 85 de ellas solo en Jalisco, de las que la mayoría fueron liberadas ayer por la tarde. El orden ha quedado instaurado totalmente este lunes por la mañana, según ha dicho el funcionario, que ha puntualizado que los Estados más afectados fueron Jalisco, con 18 cortes, donde tuvo lugar la operación policial, además de Baja California, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas. El hombre fuerte del Gabinete de de Claudia Sheinbaum ha anunciado también la detención de 70 criminales en siete Estados.
El SAT suspende actividades en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer que algunas de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios suspenden actividades este lunes en sus oficinas de Estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Estas entidades fueron algunas de las afectadas por actos de violencia que se registraron este domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo realizado por el Ejército.
El SAT, a través de su cuenta oficial en la red social X, ha precisado que las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas una vez que se reanude la atención, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, como su portal y sus redes sociales.
Hugo 'H', alias El Tuli, el principal hombre de confianza del Mencho que también murió en el operativo
El brazo derecho de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, también falleció durante los operativos en Jalisco en los que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ha informado que Hugo ‘H’, alias El Tuli, fue localizado también el domingo gracias a tareas de inteligencia militares. Se encontraba en El Grullo, a 75 kilómetros de donde falleció ese mismo día su jefe. El Tuli era el “principal hombre de confianza” del Mencho, además de su operador financiero. “Él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del Gobierno, etcétera. Ofrecía además 20.000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”, ha detallado Trevilla. Un equipo aeromóvil de las
Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas se trasladó al Grullo para capturar al Tuli, pero fueron recibidos con disparos. El operador financiero del CJNG intentó huir en un vehículo, pero falleció en el intercambio de fuego entre su grupo y los militares. Las autoridades requisaron en el lugar armas largas, cortas, cartuchos y más de 7 millones de pesos mexicanos, además de casi un millón de dólares.
Trump insta a México a intensificar esfuerzos contra los carteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamado al Gobierno de México para que intensifique esfuerzos contra los carteles. Mientras su homóloga, Claudia Sheinbaum, se encontraba dando su conferencia de prensa matutina informando sobre el operativo contra Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el republicano ha hecho esta declaración en una entrevista con Fox News.
A través de su plataforma Truth Social, el magnate ha escrito lo siguiente: “Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz, a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles y las drogas!”.
El líder republicano no ha hecho mención sobre el operativo realizado en el Estado de Jalisco este domingo que resultó en la muerte del histórico cabecilla de esta organización criminal o sobre el involucramiento con tareas de inteligencia de Washington para colaborar en las acciones militares de la Administración mexicana.
Trevilla indica que la ubicación del lugar donde se localizó al Mencho fue gracias a la colaboración con Estados Unidos
Trevilla asegura que la colaboración con Estados Unidos fue de intercambio de datos e información para llevar a cabo el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes. “Así es como llegamos a este caso específico, con las diversas autoridades de Estados Unidos”, ha indicado del secretario de la Defensa. “La ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar; había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo”, ha añadido. Sin embargo, ha puntualizado que la identificación de la pareja sentimental del Mencho y del círculo cercano a ella fue trabajo del personal militar de inteligencia mexicano.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado que en el operativo en el terreno no hubo participación de agentes de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. “En este caso hubo información que prestó el Gobierno de Estados Unidos, pero toda la operación, desde su planeación, es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de Defensa Nacional”, ha subrayado.
Harfuch asegura que hay un seguimiento en marcha a varios cabecillas del CJNG que puedan suceder al Mencho
Omar García Harfuch ha indicado que existe un seguimiento en marcha por parte del Gabinete de Seguridad para vigilar los movimientos de sucesión dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su histórico líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. “Estamos preparados para cualquier tipo de reestructuración que haya dentro del cartel, que vaya a ser violenta”, ha señalado. El secretario de Seguridad federal ha añadido que ya hay en marcha un “seguimiento particular” a varios mandos del cartel más poderoso del narcotráfico en México.
Harfuch ha subrayado que ahora mismo la prioridad es garantizar la protección ciudadana ante las posibles respuestas del grupo a la muerte de su líder y de las reacciones de grupos aliados. “El Gabinete de Seguridad está trabajando para estar preparados para cualquier tipo de eventualidad”, ha asegurado. Las autoridades mantienen el centro de mando de seguridad instalado para coordinar la acción y la vigilancia entre los Estados y el Gobierno federal.
Sheinbaum: "Todas las carreteras están liberadas. Es importante que retorne la paz y tranquilidad en todos lados"
La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado la mañana de este lunes que todas las carreteras están liberadas. Ha resaltado que el puesto de mando que se ha instalado, este se encuentra en coordinación con todas las Secretarías de Estado y las fuerzas del orden federales si se llegara a presentar alguna situación.
“México está en paz, está en calma. Lo más importante es que estamos trabajando. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación”, ha recalcado la mandataria.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha dado a conocer durante la conferencia Mañanera que este domingo se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos, 18 bloqueos se produjeron en Jalisco, la mayor cantidad en carreteras federales del país.
Omar García Harfuch informa que 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en ataques del crimen organizado tras la captura de El Mencho
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha dado a conocer que tras el operativo que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, 25 elementos de la Guardia Nacional y un miembro de la Fiscalía General de la República perdieron la vida en ataques realizados por el crimen organizado. El titular de seguridad ha informado que las bajas se produjeron en 27 ataques que se realizaron después de la acción para la detención del exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, Harfuch ha dado a conocer que 30 miembros del crimen organizado perdieron la vida en estos ataques. El secretario de Seguridad ha dicho también que 13 agresiones se realizaron en Michoacán, donde cuatro presuntos miembros de células criminales murieron y 15 efectivos sufrieron lesiones.
La FGR ha identificado que el cuerpo es de Nemesio Oseguera Cervantes
El secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, ha asegurado que la Fiscalía General de la República ya ha identificado el cuerpo abatido en el operativo del domingo en Jalisco es el de Nemesio Oseguera Cervantes, lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ricardo Trevilla narra cómo fue el operativo en el que se localizó al Mencho
El Mencho fue localizado desde el 20 de febrero, cuando el personal de inteligencia siguió la pista a un hombre de confianza de “una de las parejas sentimentales” de su jefe. El sospechoso estaba trasladando a la mujer, y los agentes los rastrearon hasta ubicarlos en Tapalpa, en la sierra de Jalisco, donde tenía que reunirse con el líder del CJNG.
Los aviones habían avisatado que el grupo que allí custodiaba al Menche estaba fuertemente armado. Cuando llegó el operativo militar, el equipo del Mencho abrió fuego, en “un ataque muy violento”, según ha descrito el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. El Mencho escapó a una zona boscosa con cabañas, mientras los militares intentaban repeler el ataque. En el intercambio de fuego murieron ocho miembros del CJNG, aunque las autoridades el domingo habían reportado siete. El Ejército estableció un cerco en la zona y persiguieron agentes de las Fuerzas Especiales hasta encontrarlo ”escondido entre la maleza". Él y dos de sus escoltas estaban heridos de gravedad. Los militares solicitaron el traslado urgente para que recibiera atención médica. Sin embargo, los tres fallecieron en el trayecto.
Trevilla ha felicitado a los miembros del Ejército que han participado en la maniobra, visiblemente emocionado durante su discurso en rueda de prensa.
México amanece en alerta tras la muerte del Mencho
La presidenta Claudia Sheinbaum lanza un mensaje de paz al arranque de su rueda de prensa matutina este lunes. Ha asegurado que ya no quedan bloqueos en el país, que en la jornada anterior inundaron las carreteras con incendios y terror en Estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, entre otros. Sin embargo, se mantienen activas las mesas de coordinación entre gobernadores y el Gabinete de Seguridad para vigilar la jornada.
El Estado de México cancela las clases en 14 de sus 125 municipios
El Estado de México, la entidad más poblada de México, ha anunciado la noche del domingo la cancelación de las clases en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero en 14 de los 125 municipios de la región, de 17 millones de habitantes.
El Gobierno del Estado afirma que se reforzarán las medidas de prevención en toda la entidad. Los municipios que verán cerradas sus escuelas son: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio de la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.
El embajador de Estados Unidos en México destaca la cooperación bilateral "sin precedentes"
Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, ha destacado la noche del domingo la cooperación “sin precedentes” entre el Gobierno de Donald Trump y el de Claudia Sheinbaum. El diplomático ha publicado en las redes sociales un comunicado en el que reconoce al Gobierno mexicano su profesionalismo y determinación en el operativo contra Nemesio Oseguera, alias El Mencho.
“Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”, aseguró el diplomático.
La muerte del Mencho: una jornada histórica
La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es un parteaguas en la historia del combate al narcotráfico en México. Su detención ha puesto al país en alerta máxima y es fruto de una nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Las autoridades federales han hecho un balance este domingo por la noche sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en el país en el que han destacado el registro de 252 narcobloqueos en 20 entidades, de los cuales, 229 se encuentran desactivados (905) y 23 activos. La mayoría de ellos sucedieron en Jalisco. También han comunicado que 19 Estados reportaron “eventos focalizados y bloqueos aislados” que fueron resueltos por los gobiernos locales y sin reporte de incidentes.
-El líder del narcotráfico más buscado del mundo fue abatido en un operativo en la localidad de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco.
-La detención del Mencho desató una ola de violencia en Jalisco que, poco a poco, se fue expandiendo a media docena de Estados, con incendio de vehículos y comercios, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre civiles y fuerzas policiales.
-Nemesio Oseguera era uno de los últimos líderes del narcotráfico de la vieja guardia. Un capo discreto que revolucionó el mapa criminal de México.
-Las autoridades mexicanas confirmaron que para su detención fue necesaria la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, cuyas autoridades reconocieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum.
-Todo México se mantiene en alerta máxima por la posibilidad de reacciones violentas del Cartel Jalisco, cuya presencia se extendía en todo el territorio. Una docena de estados han anunciado medidas para proteger a la ciudadanía.
EL PAÍS mantiene una cobertura continua de los acontecimientos, con la actualización de la información y el análisis del golpe más importante que se ha dado al crimen organizado en los últimos años.
Guatemala refuerza la vigilancia en la frontera con México
El gobierno de Guatemala ha reforzado la vigilancia y control en la frontera con México luego de la caída de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En un comunicado firmado por el Ejército de Guatemala, se ha informado de la implementación de la Operación “Cinturón de Fuego”, que implica reforzar el monitoreo, control, patrullajes, vigilancia, presencia y seguridad en puntos estratégicos de la frontera, y en coordinación con autoridades mexicanas.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo su gran aparición en la escena criminal con una postal macabra: la exhibición pública de 35 cadáveres —con signos de tortura— en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en 2011. El grupo delincuencial de Nemesio Oseguera, Mencho, tenía entonces el nombre de Los Matazetas, pues, supuestamente, ese era su propósito: exterminar al cartel de Los Zetas. Como estos últimos tenían la reputación de ser sanguinarios, el CJNG —que en sus comienzos tenía una alianza con el Cartel de Sinaloa— hizo una réplica de su violencia y la llevó al extremo de la barbarie. Los sicarios del Mencho llegaron a colocar dinamita en el cuerpo de sus rivales para hacerlos explotar vivos.
España monitorea la situación en México
Guanajuato confirma que la situación en el Estado está controlada: "Todas las carreteras están libres y sin afectaciones"
Desde el C5i, la gobernadora de Guanajuato ha confirmado: “Los hechos registrados en nuestro Estado derivado de las operaciones del Gobierno federal en el vecino Estado de Jalisco están controlados. En este momento, todas las carreteras de Guanajuato están libres y sin afectaciones. No existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato”. A través de un video, Libia Dennise García ha subrayado que las carreteras permanecen en vigilancia permanente y que en los municipios se mantienen operativos coordinados con todos los niveles del Gobierno. En su mensaje, también ha confirmado la detención de al menos 18 personas en la entidad.
La Casa Blanca confirma su apoyo a México con información de inteligencia para la captura de El Mencho
Washington se ha pronunciado este domingo tras la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el que EE UU ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para su captura. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, ha agradecido en sus redes sociales al Ejército de México por su cooperación y la exitosa ejecución de la operación. En una publicación en la que ha recordado que Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista, la funcionaria ha resaltado: “El Mencho era uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno de México y EE UU como uno de los mayores traficantes de fentanilo a nuestro país”.
La CDMX se mantiene en alerta
El gabinete de seguridad de la Ciudad de México se mantiene en sesión permanente tras los eventos de este domingo en Jalisco, y ha reforzado la presencia policiaca en varias alcaldías para prevenir y atender situaciones de violencia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha pedido a la ciudadanía mantener la calma e informarse por fuentes oficiales, ante la proliferación de información falsa. “Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, ha asegurado en sus redes sociales.
"Vivimos horas críticas": El gobernador de Jalisco hace un balance de la jornada
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, hizo esta tarde un balance preliminar de la jornada de violencia vivida en su entidad tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El político emanado de Movimiento Ciudadano ha informado que se mantiene activo el código rojo para proteger a los ciudadanos y, por ello, se suspenderán las clases presenciales el día de mañana en todos los niveles educativos. Lemus ha reconocido la responsabilidad de la sociedad jalisciense ante el estado de emergencia detonado desde la mañana del domingo.
Bedolla asegura que el 85% de los bloqueos en Michoacán han sido retirados y el otro 15% está controlado
Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán, ha asegurado este domingo que el 85% de los bloqueos que se habían presentado en el Estado ya han sido retirados y controlados, mientras que el otro 15% ya no están activos. Añadió que las autoridades ya se encuentran retirando los vehículos en estos últimos. En conferencia de prensa, Bedolla ha informado que no ha habido ningún civil herido en los enfrentamientos entre “las fuerzas del orden y delincuentes” que se presentaron en la entidad a lo largo del día. “La afectación que tenemos de particulares es solamente estos vehículos que, efectivamente, todos hemos visto cómo han sido utilizados, algunos incendiados, otros nada más para bloquear carreteras e impedir el paso de las fuerzas federales y estatales para restablecer el orden”, manifestó. El gobernador ha sostenido que elementos de seguridad mantienen el despliegue en todo el Estado: “Todavía estamos en mesa permanente de seguridad”.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, es no solo el mayor golpe que México ha dado al narcotráfico en los últimos años; también el mayor logro, en poco más de un año, de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras los años del “Abrazos, no balazos” del anterior sexenio. La caída del Mencho tras décadas burlando a las fuerzas de seguridad se ha producido tras un operativo en la sierra del Estado de Jalisco a cargo de autoridades mexicanas con el apoyo en inteligencia de Estados Unidos, constatando la buena relación de la que han hecho bandera en este año ambos gobiernos, sobre todo el de México.
Varios países alertan a sus ciudadanos por la situación de seguridad en México y les piden resguardarse
Canadá, Países Bajos, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, India, Ucrania, España y Argentina han pedido a sus ciudadanos en México extremar precauciones por la situación de seguridad y les han pedido resguardarse. A través de sus embajadas, distintos países han informado sobre el operativo realizado por las fuerzas de seguridad mexicanas en Jalisco este domingo, el cual ha resultado en la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación. Además, han solicitado a sus nacionales mantenerse informados mediante los medios oficiales del Gobierno de México.
La Embajada de Alemania ha pedido a sus ciudadanos evitar las multitudes y mantenerse alejados de las zonas en las que se lleven a cabo operaciones policiales. Rusia ha solicitado a sus ciudadanos a suspender los viajes que tengan programados al Estado de Jalisco y, para aquellos que ya se encuentren en el país, les han sugerido no salir a las calles si no es necesario. Por su parte, la Embajada de EE UU ha recomendado a sus nacionales buscar refugio y y mantenerse en sus residencias y hoteles. Ucrania ha recomendado mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada. En el Cono Sur, Argentina también se ha pronunciado y ha llamado a sus ciudadanos en Jalisco a no realizar desplazamientos innecesarios.
