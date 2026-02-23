La captura y muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en vivo | El Gobierno asegura que Estados Unidos participó en el operativo solo con información

La muerte del Mencho: una jornada histórica

La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es un parteaguas en la historia del combate al narcotráfico en México. Su detención ha puesto al país en alerta máxima y es fruto de una nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Las autoridades federales han hecho un balance este domingo por la noche sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en el país en el que han destacado el registro de 252 narcobloqueos en 20 entidades, de los cuales, 229 se encuentran desactivados (905) y 23 activos. La mayoría de ellos sucedieron en Jalisco. También han comunicado que 19 Estados reportaron “eventos focalizados y bloqueos aislados” que fueron resueltos por los gobiernos locales y sin reporte de incidentes.

-El líder del narcotráfico más buscado del mundo fue abatido en un operativo en la localidad de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco.

-La detención del Mencho desató una ola de violencia en Jalisco que, poco a poco, se fue expandiendo a media docena de Estados, con incendio de vehículos y comercios, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre civiles y fuerzas policiales.

-Nemesio Oseguera era uno de los últimos líderes del narcotráfico de la vieja guardia. Un capo discreto que revolucionó el mapa criminal de México.

-Las autoridades mexicanas confirmaron que para su detención fue necesaria la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, cuyas autoridades reconocieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

-Todo México se mantiene en alerta máxima por la posibilidad de reacciones violentas del Cartel Jalisco, cuya presencia se extendía en todo el territorio. Una docena de estados han anunciado medidas para proteger a la ciudadanía.

EL PAÍS mantiene una cobertura continua de los acontecimientos, con la actualización de la información y el análisis del golpe más importante que se ha dado al crimen organizado en los últimos años.