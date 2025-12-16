Gallardo acusa al Gobierno del PP y Vox de “quebrar” el sistema educativo y promete revertir los recortes

El PSOE de Extremadura ha situado a la educación como eje central de su propuesta electoral de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, indica que la educación es un “derecho público” y ha incidido en que será una prioridad en caso de que haya un Gobierno de progreso.

El dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de haber debilitado gravemente el sistema educativo público: “La educación ha sido uno de los pilares que más ha quebrado el Gobierno del Partido Popular”, ha dicho Gallardo, que ha recordado que las primeras medidas de su mandato fueron la eliminación de la gratuidad de los comedores escolares y de aulas infantiles, lo que, considera, “perjudicó a la conciliación de muchas familias”.

El candidato socialista ha lamentado otros problemas registrados durante la legislatura, como las dificultades en las oposiciones de maestros, el debilitamiento de los servicios de cuidado y, especialmente, la situación vivida este curso en el mundo rural. En este sentido, denunció que cerca de 7.000 niños se quedaron sin transporte escolar, en referencia a los problemas que la Junta de Extremadura tuvo con varias empresas del sector del transporte escolar en el inicio de curso debido al desacuerdo por el precio de los contratos públicos.

Miguel Ángel Gallardo considera que estas políticas responden a un modelo del PP orientado a “debilitar lo público para profundizar en la educación privada”, citando como ejemplo los cheques educativos y las ayudas para academias de inglés, que considera que generan desigualdades territoriales al premiar a las zonas urbanas en detrimento de las rurales.

Desde el PSOE de Extremadura han presentado una batería de compromisos como la recuperación de los comedores escolares gratuitos y de las aulas infantiles, así como la ampliación de la educación de 0 a 3 años con la creación de 3.000 nuevas plazas públicas, especialmente en el ámbito rural. Los socialistas se comprometen a cumplir el compromiso de equiparación salarial para los 16.200 docentes de la región, con un incremento de 200 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2026, además de mejoras en la promoción profesional. Y ha avanzado cambios en el currículo educativo, con la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial, y el aumento de las aulas de inclusión educativa.

Gallardo ha restado credibilidad a los sondeos desfavorables y ha trasladado que “el único sondeo real es el del día 21”. Asimismo, ha criticado la ausencia de la candidata del PP, María Guardiola, en el debate de la televisión pública, interpretándola como una falta de proyecto político. “Cuando no se tiene proyecto para la región, lo único que se hace es esconderse”, ha apuntado al tiempo que se ha mostrado dispuesto a debatir cara a cara con la líder del PP antes de la jornada electoral.