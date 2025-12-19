Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Avisos naranjas en cuatro comunidades y un fin de semana de lluvias, nieve y frío invernal

Un frente entra por el oeste y extiende la inestabilidad por gran parte del país, con la nieve alcanzando zonas más bajas

Carolina de Lima
Carolina de Lima
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

España afronta este viernes una jornada marcada por el empeoramiento del tiempo, con avisos naranjas activados en Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco por fenómenos costeros, y avisos amarillos en Castilla y León y Andalucía por nieves y lluvias, respectivamente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La entrada de un frente por el oeste peninsular y la influencia de las bajas presiones extenderán la inestabilidad por gran parte del país, con lluvias en amplias zonas y nevadas que no se limitarán a las montañas. El ambiente será frío y propio del pleno invierno, tal y como resume el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo: “Los próximos días estarán marcados por la influencia de las bajas presiones, con el paso de borrascas y frentes que dejarán lluvias en amplias zonas del país y nevadas no solo en zonas de montaña, sino también en cotas más bajas”.

Durante el día, el frente dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones en buena parte del territorio. Serán más abundantes en áreas del norte y del oeste, especialmente en el Cantábrico oriental y en el norte de Extremadura. La agencia también prevé acumulaciones significativas de nieve en cotas altas de la Cordillera Cantábrica, con una cota que bajará hasta los 1.200 o 1.400 metros en el noroeste. En el sureste peninsular, en principio, las lluvias no llegarán.

Aemet advierte además de nieblas densas y persistentes en zonas de La Mancha, así como de la posibilidad de chubascos localmente fuertes en Alborán, Baleares y en los litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, donde no se descarta que las precipitaciones sean persistentes. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país y se registrarán heladas débiles en los principales entornos de montaña.

Sábado: chubascos repartidos y nieve a partir de 800 metros

El sábado llegará un nuevo frente y la inestabilidad continuará. Habrá chubascos repartidos por buena parte del territorio, que localmente podrán ser fuertes en Baleares, Cataluña y Galicia. Según explica Del Campo, nevará en las montañas de la mitad norte y la cota bajará hasta los 800 o 900 metros, lo que permitirá que los copos puedan aparecer también en zonas más bajas, especialmente en áreas de la meseta norte próximas a los sistemas montañosos. Las temperaturas serán algo más bajas que las del viernes.

Domingo: Una borrasca generaliza las lluvias y refuerza el frío

El domingo, una borrasca ejercerá su influencia sobre el tiempo en España, con precipitaciones en prácticamente todo el país. Serán menos probables en la costa mediterránea, aunque también podrá llover allí, y más abundantes en Galicia, los Pirineos y Andalucía. La entidad predice que la nieve no se limitará a las zonas de montaña: la cota bajará hasta los 700 u 800 metros en el noroeste, lo que podría dejar nevadas en la meseta norte, sobre todo en el este de Castilla y León.

En el resto del territorio, la cota de nieve rondará los 1.000 metros, por lo que la Aemet recomienda consultar el estado de las carreteras, ya que la nieve podría afectar al tráfico. Este día se producirá además un nuevo descenso de las temperaturas, con heladas en el norte y el centro peninsular y un ambiente frío incluso durante las horas centrales. En amplias zonas de Castilla y León las máximas quedarán por debajo de los 6 grados, mientras que en la zona centro no superarán los 8.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carolina de Lima
Carolina de Lima
Nacida en Maceió, en la costa nordeste de Brasil. Estudió Derecho en la Universidad Federal de Alagoas y se especializó en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex gracias a una beca Chevening. Hoy escribe en Sociedad y cursa el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La reducción de las emisiones de efecto invernadero se estanca en España y complica su objetivo climático

Manuel Planelles | Madrid
Energía renovable

La revista ‘Science’ enmienda la política antirrenovables de Trump: “EE UU no se beneficia de sus propias innovaciones”

Selva Vargas Reátegui / Manuel Planelles | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  2. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  3. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  4. Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
  5. La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_