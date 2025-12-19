Avisos naranjas en cuatro comunidades y un fin de semana de lluvias, nieve y frío invernal

España afronta este viernes una jornada marcada por el empeoramiento del tiempo, con avisos naranjas activados en Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco por fenómenos costeros, y avisos amarillos en Castilla y León y Andalucía por nieves y lluvias, respectivamente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La entrada de un frente por el oeste peninsular y la influencia de las bajas presiones extenderán la inestabilidad por gran parte del país, con lluvias en amplias zonas y nevadas que no se limitarán a las montañas. El ambiente será frío y propio del pleno invierno, tal y como resume el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo: “Los próximos días estarán marcados por la influencia de las bajas presiones, con el paso de borrascas y frentes que dejarán lluvias en amplias zonas del país y nevadas no solo en zonas de montaña, sino también en cotas más bajas”.

Durante el día, el frente dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones en buena parte del territorio. Serán más abundantes en áreas del norte y del oeste, especialmente en el Cantábrico oriental y en el norte de Extremadura. La agencia también prevé acumulaciones significativas de nieve en cotas altas de la Cordillera Cantábrica, con una cota que bajará hasta los 1.200 o 1.400 metros en el noroeste. En el sureste peninsular, en principio, las lluvias no llegarán.

Aemet advierte además de nieblas densas y persistentes en zonas de La Mancha, así como de la posibilidad de chubascos localmente fuertes en Alborán, Baleares y en los litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, donde no se descarta que las precipitaciones sean persistentes. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país y se registrarán heladas débiles en los principales entornos de montaña.

Sábado: chubascos repartidos y nieve a partir de 800 metros

El sábado llegará un nuevo frente y la inestabilidad continuará. Habrá chubascos repartidos por buena parte del territorio, que localmente podrán ser fuertes en Baleares, Cataluña y Galicia. Según explica Del Campo, nevará en las montañas de la mitad norte y la cota bajará hasta los 800 o 900 metros, lo que permitirá que los copos puedan aparecer también en zonas más bajas, especialmente en áreas de la meseta norte próximas a los sistemas montañosos. Las temperaturas serán algo más bajas que las del viernes.

Domingo: Una borrasca generaliza las lluvias y refuerza el frío

El domingo, una borrasca ejercerá su influencia sobre el tiempo en España, con precipitaciones en prácticamente todo el país. Serán menos probables en la costa mediterránea, aunque también podrá llover allí, y más abundantes en Galicia, los Pirineos y Andalucía. La entidad predice que la nieve no se limitará a las zonas de montaña: la cota bajará hasta los 700 u 800 metros en el noroeste, lo que podría dejar nevadas en la meseta norte, sobre todo en el este de Castilla y León.

En el resto del territorio, la cota de nieve rondará los 1.000 metros, por lo que la Aemet recomienda consultar el estado de las carreteras, ya que la nieve podría afectar al tráfico. Este día se producirá además un nuevo descenso de las temperaturas, con heladas en el norte y el centro peninsular y un ambiente frío incluso durante las horas centrales. En amplias zonas de Castilla y León las máximas quedarán por debajo de los 6 grados, mientras que en la zona centro no superarán los 8.