Cataluña, en alerta por lluvias, nieve y viento en un viernes marcado por la inestabilidad

El último viernes de las Navidades arranca con Cataluña como la comunidad más afectada por el tiempo adverso, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Girona permanece en aviso naranja por lluvias, nevadas, temporal costero y riesgo de aludes, mientras que Barcelona y Tarragona están en aviso amarillo por lluvias y mala mar. En el caso de Barcelona, la agencia también prevé posibles nevadas. “Habrá precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Baleares y en Cataluña, especialmente en el este de la comunidad catalana”, resume Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Fuera de Cataluña, Castellón tiene activo un aviso amarillo por acumulación de nieve, con hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros en el interior norte.

La agencia alerta también de frío intenso, con temperaturas bajo cero en amplias zonas del norte y del interior. Se esperan heladas significativas en Zamora, Palencia y León, así como en la Cordillera Cantábrica, los Picos de Europa, Liébana, Cantabria del Ebro, el Centro y el valle de Villaverde, además de Ourense. En áreas de montaña, las heladas podrán ser moderadas o incluso fuertes.

La Aemet estima que la inestabilidad también se da en el entorno del cabo de la Nao y que puede afectar a Baleares, donde se esperan algunos de los mayores acumulados, incluso con tormentas ocasionales. En Galicia, las lluvias tenderán a remitir con el paso de las horas, aunque al inicio de la jornada todavía pueden registrarse precipitaciones.

Uno de los elementos más destacados del día será la nieve. La entidad predice que la cota se situará entre los 900 y 1.200 metros en el cuadrante nordeste, aunque podría descender puntualmente hasta los 500 metros. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo oriental, que también podrían afectar de forma local a la Cordillera Ibérica y a zonas más bajas próximas. La agencia también contempla nevadas en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de los 400 o 500 metros.

La inestabilidad se extenderá a buena parte del país. El día estará dominado por cielos nubosos o cubiertos en Baleares, el nordeste peninsular y, al principio, en Galicia. En el resto de la Península habrá intervalos nubosos, aunque la Aemet señala la presencia de abundante nubosidad baja en la mitad sur durante las primeras horas. También se prevén precipitaciones en el Estrecho, Melilla y, de forma más débil y temprana, en el centro peninsular.

En Canarias, el escenario será más tranquilo, con intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las más montañosas.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad nordeste, mientras que descenderán en zonas de la Meseta Sur. Las mínimas aumentarán en el nordeste peninsular, pero bajarán en la mitad oeste, Murcia y el archipiélago canario. En el resto, los cambios serán poco significativos. La Aemet advierte de heladas débiles en amplias zonas del interior, que podrán ser moderadas o incluso fuertes en áreas de montaña de la mitad norte.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Soplará moderado del este en el Cantábrico y Baleares, con rachas fuertes en el litoral de Cataluña. En Galicia predominará el viento del sur en la costa; en el Estrecho y Alborán, el poniente; y en el resto del Mediterráneo no se descartan intervalos fuertes de componente norte. En el interior, el viento será en general flojo, con predominio de las componentes norte y oeste.

La jornada se completa con la presencia de bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de montaña y en la Meseta Sur, en un viernes claramente marcado por el regreso del tiempo invernal tras las fiestas.

Según explica Rubén del Campo, el tiempo inestable en el área mediterránea peninsular y en Baleares se mantendrá hasta el lunes 29, con chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes y con nevadas en zonas de montaña. En este tramo final de la semana, las temperaturas subirán, por lo que el frío será menos intenso que en días anteriores, aunque seguirá siendo un ambiente invernal.

Sábado: lluvias en el nordeste y aumento de nubosidad en el sur

El sábado continuará la probabilidad de chubascos en el nordeste peninsular y en Baleares, con especial incidencia en el este de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde podrán ser persistentes. La Aemet también prevé un aumento de la nubosidad en Extremadura y Andalucía, con posibilidad de chubascos fuertes, sobre todo en el oeste y sur andaluz.

La cota de nieve subirá de forma clara, situándose entre 1.400 y 1.600 metros, con nevadas copiosas en el Pirineo catalán por encima de esa altitud. Habrá vientos intensos y temporal marítimo en la costa mediterránea andaluza, mientras que las temperaturas serán más altas, aunque la jornada comenzará con heladas en amplias zonas del interior.

Domingo: temperaturas al alza y lluvias persistentes en la costa

El domingo continuará el ascenso térmico, y las heladas quedarán ya restringidas a zonas de montaña. Con cielos en general nubosos, se esperan precipitaciones en el área mediterránea y en Andalucía, que podrán ser fuertes y persistentes en zonas costeras y prelitorales. En el resto del este, centro y sur peninsular, las lluvias serán más dispersas, con nieve a partir de los 1.400 a 1.700 metros.

Ese día también podrán formarse bancos de niebla en el este peninsular, que podrían dificultar el tráfico por la reducción de visibilidad.

Lunes: lluvias más dispersas y vuelta del frío nocturno

El lunes será una jornada de tiempo más estable, aunque todavía con lluvias en regiones mediterráneas y en Baleares, en general más dispersas. No obstante, la Aemet no descarta que sean localmente intensas en el sur de Valencia y en Alicante. La nieve aparecerá a partir de 1.400 a 1.800 metros, en un día marcado por nubes bajas y nieblas en el interior.

Las temperaturas máximas apenas variarán, pero las mínimas bajarán de forma generalizada, extendiendo de nuevo las heladas por el norte y el centro peninsular.