El presidente de Hyatt, Tom Pritzker, dimite por sus vínculos con Epstein

El directivo, quien estuvo en el cargo al frente de la hotelera desde 2004, lamenta su relación con el financiero y Ghislaine Maxwell

Nuevo impacto empresarial al caso Epstein. El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Tom Pritzker, anunció su dimisión este lunes y avanzó que tampoco se presentará a la reelección de su puesto en el consejo de administración, entre acusaciones de vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual infantil y que se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio.

“Mi trabajo y responsabilidad es brindar una buena administración. Eso es importante para mí. Una buena administración incluye asegurar una transición adecuada en Hyatt”, declaró Pritzker en un comunicado de prensa. Pritzker indicó que decidió renunciar al cargo que ha desempeñado desde 2004 tras conversaciones con sus compañeros del consejo. “Una buena administración también significa proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi vínculo con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo cual lamento profundamente”, declaró Pritzker, según recoge Bloomberg.

El consejo nombró a Mark Hoplamazian, consejero delegado de Hyatt, para suceder a Pritzker como presidente con efecto inmediato. “Ejercí un pésimo criterio al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no distanciarme antes”, declaró Pritzker. “Condeno las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell, y siento un profundo pesar por el dolor que infligieron a sus víctimas”, añadió.

En la carta al consejo citada en el comunicado de prensa, Pritzker no menciona a Epstein, pero afirma que cumplirá 76 años en junio y que confía plenamente en que Hyatt “ha desarrollado la fuerza y ​​la agilidad necesarias para seguir adelante y prosperar".

Pritzker es el último de una serie de líderes empresariales, políticos y otras figuras públicas de alto perfil que se han visto obligados a responder a críticas públicas sobre sus vínculos con Epstein a medida que se publican nuevos archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Epstein se declaró culpable de cargos penales relacionados con prostitución, incluido uno que involucraba a una menor, en Florida en 2008. Se suicidó en 2019 después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil.

Entre otros nombres corporativos que se han visto afectados destaca el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente y director ejecutivo del gigante logístico DP World, quien intercambió mensajes con el pedófilo convicto durante más de una década después de que Epstein fuera encarcelado por primera vez. Los correos electrónicos muestran que Epstein intentó conectar a Bin Sulayem y a Pritzker para conseguir inversiones en Dubái, y que también buscó fomentar una relación comercial entre el ejecutivo de DP World y Jes Staley, quien entonces era un alto ejecutivo de JPMorgan. Bin Sulayem dimitió como director ejecutivo de DP World la semana pasada.

Entre las élites políticas que han tenido vínculos con Epstein, el caso del exembajador en EE UU, Peter Mandelson, sigue generando controversia. El atribulado primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el lunes que se recuperará tras el escándalo en torno a su ex diplomático, que hace una semana amenazó con hundir su mandato.

La desclasificación de los documentos ha revelado las conexiones de Epstein con las altas esferas políticas, económicas y sociales, y ha provocado renuncias en cargos de empresas destacadas, como la jefa legal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, o el presidente de la financiera Paul Weiss, Brad Karp, por esos vínculos, de acuerdo con medios estadounidenses.