Más de una treintena de carreteras están afectadas por la nieve y el hielo, 12 de ellas cortadas

Imagen de las cámaras de la DGT de la N-6 en el Alto Del León, entre Madrid y Segovia, este viernes 26 de diciembre.

La DGT avisa del bloqueo de vías en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la DGT | Avisos amarillos por bajas temperaturas en seis comunidades y por fuertes lluvias y mala mar en las costas catalana y valenciana

El temporal de hielo y nieve que se cierne estos días sobre la Península afecta este viernes a 32 carreteras secundarias españolas, con 12 de ellas cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, hay avisos amarillos por bajas temperaturas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. En Cataluña hay avisos amarillos por nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo de Girona y Barcelona y por lluvias en todas las comarcas del litoral y prelitoral de la comunidad. También hay avisos amarillos por fuerte oleaje en la costa de la Comunidad Valenciana y de Cataluña (naranja en la costa de Ampurdán).

Las temperaturas más extremas, de hasta 8 grados bajo cero, se registran en cotas altas de la provincia de León. La predicción general de la Aemet señala que habrá precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña y al principio del día en el entorno de la Nao, también probables en Baleares, con acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental que también podrían afectar localmente a la cordillera Ibérica y a zonas más bajas aledañas. En las primeras horas, se registran heladas se extenderán en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

Así, las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno