Más de una treintena de carreteras están afectadas por la nieve y el hielo, 12 de ellas cortadas
La DGT avisa del bloqueo de vías en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la DGT | Avisos amarillos por bajas temperaturas en seis comunidades y por fuertes lluvias y mala mar en las costas catalana y valenciana
El temporal de hielo y nieve que se cierne estos días sobre la Península afecta este viernes a 32 carreteras secundarias españolas, con 12 de ellas cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, hay avisos amarillos por bajas temperaturas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. En Cataluña hay avisos amarillos por nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo de Girona y Barcelona y por lluvias en todas las comarcas del litoral y prelitoral de la comunidad. También hay avisos amarillos por fuerte oleaje en la costa de la Comunidad Valenciana y de Cataluña (naranja en la costa de Ampurdán).
Las temperaturas más extremas, de hasta 8 grados bajo cero, se registran en cotas altas de la provincia de León. La predicción general de la Aemet señala que habrá precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña y al principio del día en el entorno de la Nao, también probables en Baleares, con acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental que también podrían afectar localmente a la cordillera Ibérica y a zonas más bajas aledañas. En las primeras horas, se registran heladas se extenderán en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.
Así, las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).
La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Más de una treintena de carreteras están afectadas por la nieve y el hielo, 12 de ellas cortadas
De la reinserción social a la dana, la IA o la cultura urbana: estas son algunas de las historias educativas más relevantes de 2025
El Departamento de Justicia de EE UU recibe un millón de nuevos documentos sobre el caso Epstein
Nasry Asfura es el presidente electo de Honduras tras un mes de recuento y presiones internacionales
Lo más visto
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva