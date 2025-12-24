Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
tormentas

Cataluña prevé lluvias intensas, temporal marítimo y nieve en Navidad y Sant Esteve

El agua y el oleaje afectarán al noroeste y las nevadas al Pirineo y Lleida. Protección Civil ha activado el Plan Inuncat en fase de alerta

El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo severo durante los días de Navidad y Sant Esteve, sobre todo en el noreste (especialmente el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona), por lo que Protección Civil de la Generalitat ha activado este miércoles en fase de alerta el Plan Inuncat. Se prevén acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado en media hora.

La nieve también hará acto de presencia, con nevadas incluso en cotas bajas que pueden empezar la próxima madrugada y afectar amplias zonas de las comarcas de Lleida, gran parte del Pirineo y Prepirineo, llegando incluso al Altiplano Central y a los puertos de Tortosa-Beseit, informa el Govern en un comunicado.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido varios avisos y prevé que el jueves y viernes pueda superarse el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en las comarcas del noroeste. Protección Civil ha llamado a la prudencia, “en unas jornadas especialmente significadas y en las que hay mucha movilidad”. “Es vital informarse previamente de las previsiones del Meteocat y el estado del tráfico antes de iniciar el trayecto”, recomienda.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cataluña empieza en Alcanar el primer derribo de viviendas en zonas inundables

Cristina Artacho | Tarragona

La lluvia empuja a los desalojados del B9 de Badalona a refugiarse bajo una salida de la C-31

El País | Badalona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  2. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  3. La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
  4. Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
  5. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_