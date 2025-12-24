Cataluña prevé lluvias intensas, temporal marítimo y nieve en Navidad y Sant Esteve
El agua y el oleaje afectarán al noroeste y las nevadas al Pirineo y Lleida. Protección Civil ha activado el Plan Inuncat en fase de alerta
Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo severo durante los días de Navidad y Sant Esteve, sobre todo en el noreste (especialmente el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona), por lo que Protección Civil de la Generalitat ha activado este miércoles en fase de alerta el Plan Inuncat. Se prevén acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado en media hora.
🎄 Arriba Nadal, Sant Esteve... i també una llevantada! 🌧️— Meteocat (@meteocat) December 24, 2025
📋🎅 A la llista tenim:
❄️ Neu a cotes baixes (fins a 400 m)
🌧️ Precipitacions > 100 mm al NE
🌊 Onades > 4 m al litoral
▶️⚠️ Vols veure els avisos de neu, mar i acumulació al vídeo? pic.twitter.com/GFofM5pf7J
La nieve también hará acto de presencia, con nevadas incluso en cotas bajas que pueden empezar la próxima madrugada y afectar amplias zonas de las comarcas de Lleida, gran parte del Pirineo y Prepirineo, llegando incluso al Altiplano Central y a los puertos de Tortosa-Beseit, informa el Govern en un comunicado.
⛈️🙏 Protecció Civil fa una crida a la prudència, en unes jornades especialment significades i que hi ha molta mobilitat. És vital informar-se prèviament de les previsions @meteocat i l’estat del @transit abans d’iniciar el trajecte.— Protecció civil (@emergenciescat) December 24, 2025
ℹ️ https://t.co/NYvfpe4KJl#AlertaCat https://t.co/8HTqQOdVzS
El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido varios avisos y prevé que el jueves y viernes pueda superarse el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en las comarcas del noroeste. Protección Civil ha llamado a la prudencia, “en unas jornadas especialmente significadas y en las que hay mucha movilidad”. “Es vital informarse previamente de las previsiones del Meteocat y el estado del tráfico antes de iniciar el trayecto”, recomienda.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados