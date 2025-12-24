Cataluña prevé lluvias intensas, temporal marítimo y nieve en Navidad y Sant Esteve

Las lluvias del pasado fin de semana tuvieron momentos de gran intensidad en Barcelona (en la imagen) o Badalona y la Generalitat llegó a enviar Es-Alert.

El agua y el oleaje afectarán al noroeste y las nevadas al Pirineo y Lleida. Protección Civil ha activado el Plan Inuncat en fase de alerta

Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo severo durante los días de Navidad y Sant Esteve, sobre todo en el noreste (especialmente el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona), por lo que Protección Civil de la Generalitat ha activado este miércoles en fase de alerta el Plan Inuncat. Se prevén acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado en media hora.

La nieve también hará acto de presencia, con nevadas incluso en cotas bajas que pueden empezar la próxima madrugada y afectar amplias zonas de las comarcas de Lleida, gran parte del Pirineo y Prepirineo, llegando incluso al Altiplano Central y a los puertos de Tortosa-Beseit, informa el Govern en un comunicado.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido varios avisos y prevé que el jueves y viernes pueda superarse el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en las comarcas del noroeste. Protección Civil ha llamado a la prudencia, “en unas jornadas especialmente significadas y en las que hay mucha movilidad”. “Es vital informarse previamente de las previsiones del Meteocat y el estado del tráfico antes de iniciar el trayecto”, recomienda.