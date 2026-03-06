El comisario y exjefe de los Mossos Eduard Sallent deja el cuerpo

El comisario y exjefe de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent ha pedido una excedencia para irse del cuerpo. El mando policial abandonará sus actuales labores como jefe del área regional Metro sud a finales de mes, según fuentes policiales. El mando no ha explicado cuál será su nuevo destino. Sallent fue jefe de los Mossos entre junio de 2019 y noviembre de 2020, y entre octubre de 2022 y agosto de 2024. El comisario fue cesado como máximo responsable del cuerpo cuando el PSC ganó las elecciones. Bajo su mando, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont viajó a Cataluña y logró escapar del dispositivo policial durante la investidura de Illa, a pesar de tener una orden en vigor de detención del Tribunal Supremo.

Sallent tiene una larga trayectoria en los Mossos d’Esquadra, donde ingresó hace casi 30 años. Licenciado en Filosofía, ejerció de jefe de los servicios de información de la policía catalana y la comisaría de relaciones institucionales. Después de ser cesado, fue nombrado jefe del área regional policial metropolitana sud, un destino que solicitó el mismo. Su carrera en los Mossos ha estado marcado por la polémica que ha acompañado también al cuerpo desde el referéndum del año 2017. Sallent fue nombrado el mismo día comisario y jefe del cuerpo, en 2019, durante el mandato de Junts per Catalunya, con Miquel Buch como consejero del Interior.

Pero su jefatura duró poco. Con la absolución de Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional por el referéndum, el nuevo consejero del Interior, Miquel Sàmper, decidió restituir a Trapero como jefe de los Mossos. Sallent fue entonces enviado a la región metropolitana sud. De allí lo rescató ERC, cuando llegó al gobierno y decidió de nuevo cesar a Trapero. Sallent fue elegido en una nueva cúpula coral, bajo la justificación de que se buscaba un liderazgo menos personalista que el que ejercía Trapero. Sallent pasó a ser el número dos del comisario Josep Maria Estela. Pero la convivencia no tardó en romperse: Estela denunció maniobras de su segundo para desbancarle y echó un pulso al entonces consejero del Interior, Joan Ignasi Elena, que perdió. Sallent fue nombrado de nuevo jefe del cuerpo en octubre de 2022.

Esta vez, su mandato duró casi dos años. En ese tiempo, Sallent protagonizó su comparecencia más polémica cuando no logró detener a Carles Puigdemont, que acudió a Cataluña, después de siete años fugado, para la investidura de Salvador Illa. El expresidente logró burlar el dispositivo policial: se presentó en Arc de Triomf, pronunció un breve discurso, y se fue. En una rueda de prensa insólita, Sallent acusó a Puigdemont de no proceder con la actitud que se le presupone a un expresidente, y lo comparó con Jimmy Jump, una suerte de bufón que salta a los campos de fútbol y huye de la policía.

Finalmente, en agosto de 2024, el PSC cesó a Sallent como jefe del cuerpo. Ya entonces habían nombrado a Josep Lluís Trapero como director de la policía catalana. La convivencia entre ambos, según todas las fuentes policiales consultadas, era imposible. Dos perfiles antagónicos, con una larga trayectoria de desconfianzas mútuas. En su lugar, fue elegido el comisario Miquel Esquius, quien aseguran diversas fuentes policiales que después de verano dejará el cargo. Desde su cese, Sallent fue destinado de nuevo como jefe del área regional Metro Sud.