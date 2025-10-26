Un año sin las vidas que se llevó la dana

57 años

Sedaví

Nació en Valencia, aunque parte de su infancia y adolescencia la pasó en un pueblo del interior de Valencia llamado La Font de la Figuera. Entre otros trabajos, el último y el más largo fue el de vigilante de seguridad hasta hace unos 11 años, cuando por motivos de salud le dieron la incapacidad total pasando a ser pensionista. Fue siempre una persona a la que le gustaba mucho la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como La Legión, el Ejército y la Guardia Civil. Era muy hogareño, pero para él lo más importante era su familia, cuenta su hija María Murgui. "Tenía el don de gentes y era una persona con la que se podía contar siempre que la necesitaras", resalta.

Su hija cuenta que la tarde noche del 29 de octubre, una vez supo que sus hijos estaban en casa y su mujer a punto de llegar del trabajo, bajó a salvar lo que tanto le había costado conseguir, primero su coche, el cual lo sacó del barrizal que se suele formar enfrente de su casa, y, por último, bajó al garaje a sacar su moto a un lugar seco, ya que el garaje de su casa se inunda con poca lluvia. Cuando salió del garaje había poca agua en la calle, pero con poquísimo espacio de tiempo el agua subió y lo único que pudo hacer fue cogerse a un árbol que tenía cerca. Contactó con su familia dos veces para decirle donde estaba y que se encontraba bien. La familia cuenta que a lo largo de esa noche, la esposa de Murgui realizó 82 llamadas al 112, de las cuales no tuvo respuesta alguna, al igual que a la Policía Local de Sedaví, Bomberos y Guardia Civil, de los cuales tampoco obtuvo respuesta.

A las 1:50 de la madrugada, la familia pudo salir a buscarlo al ver que había descendido un poco el nivel del agua. "Gracias a la colaboración de dos vecinos que me ayudaron con cuerdas a llegar hasta el sitio en el que él nos había indicado que se encontraba. Al ver que no estaba ni donde nos dijo ni por los alrededores, decidimos volver a casa y esperar a que saliera el sol para poder buscarlo con la luz del día", cuenta su hija. Las autoridades encontraron su cuerpo una semana después.