El nuevo año llega con un cambio drástico en el tiempo que puede derivar en fuertes lluvias e incluso amplias nevadas a partir del domingo

El año 2026 llega con un cambio drástico en el tiempo que puede deparar algunos sobresaltos. De momento, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es seguro la entrada a partir del día 1 de una nueva borrasca de gran impacto bautizada como ‘Francis’, que traerá, al menos, lluvias. Todavía es pronto para saber cuánto puede complicarse la situación meteorológica, pues son muy altas las incertidumbres. Sin embargo, a partir del domingo, un choque de masas de aire puede provocar amplias nevadas en zonas del interior y vertiente cantábrica, en cotas bajas o muy bajas. Habrá que esperar a los próximos días para tener una predicción más fiable.

Según la Aemet, con el inicio del año y la llegada de la borrasca atlántica ‘Francis’ con frentes asociados se prevén “precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 [jueves] en Canarias, y, en el escenario más probable, desde finales del día 2 [viernes] y sobre todo durante el día 3 [sábado]en el oeste peninsular. Los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e islas Canarias”. Como señala la agencia estatal, “también se espera durante el día 3 una entrada de aire frío continental en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que pueden ser de nieve en cotas bajas. Las temperaturas por lo general aumentarán, con algunos descensos al final del periodo”.

El mayor cambio se producirá a partir del domingo y hasta el martes 6, día de Reyes. Se prevé que entonces la borrasca ‘Francis’ se transforme en una baja más débil situada entre El Estrecho y el Mediterráneo occidental, que junto a un anticiclón atlántico darán lugar a una entrada de aire polar continental con un importante descenso de las temperaturas.

Según la Aemet, se esperan cielos cubiertos en gran parte de la Península, con cielos más despejados el día 6. “Con mucha incertidumbre por el alcance de predicción, se esperan precipitaciones que pueden ser intensas en zonas próximas al litoral mediterráneo y moderadas en los litorales atlánticos, con nieve en amplias zonas del interior y vertiente cantábrica, afectando a cotas posiblemente bajas o muy bajas”.

Como detalla Samuel Biener, climatólogo de Meteored, “la situación que vamos a tener a partir de este 1 de enero va a ser bastante compleja”. Además de la llegada de la borrasca ‘Francis’ que traerá probablemente lluvias, se va a formar un anticiclón de bloqueo en Groenlandia, que puede favorecer la entrada de masas de aire polares o árticas hacia altitudes más bajas de lo que sería habitual. “¿Qué va a pasar? De momento, los modelos muestran que entre el domingo y el martes este aire frío va a chocar con aire subtropical, más suave y templado, impulsado por ‘Francis’ desde el Atlántico", detalla Biener. “En otras ocasiones esto ha dado lugar a grandes temporales de lluvia y nieve en España, no es algo inédito, lo que genera mucha incertidumbre en la previsión es dónde se va a producir ese contacto entre las masas de aire, porque hablamos de una franja muy estrecha”. Según especifica el climatólogo, “si se produce al norte, pues al final tendremos nevadas importantes en lugares donde son relativamente habituales”. “En cambio, si este contacto de aire húmedo templado con aire más frío se produce en plena Península, más hacia el sur, pues seguramente hablaríamos de un temporal de lluvias y nevadas”.

Aunque esta incertidumbre ha vuelto a traer el fantasma de ‘Filomena’, la enorme nevada de enero de 2021, para este especialista, por ahora, las similitudes son pocas. “Se está hablando de una Filomena 2, pero en mi opinión lo único que tiene en común es la fecha y que la borrasca también empieza por la letra f”, ironiza.