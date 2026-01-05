El medio millar de familias desalojadas en Cádiz comienza a regresar y una treintena de carreteras afectadas en el resto del país por los efectos de la borrasca ‘Francis’
Las casas evacuadas estaban en riesgo por inundación en el cauce del pantano de Guadarranque en San Roque y Los Barrios
La totalidad de las 470 familias desalojadas de pedanías y urbanizaciones de San Roque y Los Barrios ubicadas cauce abajo del pantano de Guadarranque ya pueden volver a sus casas, según ha confirmado el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, informa Jesús A. Cañas. Con todo, la Junta de Andalucía pide prudencia ante el riesgo de escorrentías y el alto nivel de los cauces a causa de la borrasca Francis. Las casas afectadas se encuentran en San Roque y en Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Además, una treintena de carreteras se están viendo afectadas en el resto del país también por el temporal de nieve, algunas de ellas de la red principal de carreteras, según ha comunicado la Dirección General de Tráfico este lunes por la mañana.
El desalojo de viviendas de Cádiz se ha realizado de forma preventiva, porque se temían nuevas crecidas del río, dado que el pantano de Guadarranque está casi lleno y había pleamar a las 4.00. Esta mañana, ya sin lluvias y con la situación algo mejor, han podido volver algunos de los vecinos y se han abierto al tráfico parte de las calles de Estación de San Roque.
El pantano está ahora al 99,83% y no ha desembalsado. El aliviadero “ha estado a punto de rebosar”, según fuentes de la Junta en Cádiz. Pero no ha llegado a ese punto aún. La situación está ya más controlada porque el caudal del río ha bajado, lo que permitiría futuros desembalses controlados.
Respecto a las carreteras, hay 32 vías afectadas por la nieve que ha caído esta madrugada. La A-2 está cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la Ciudad Condal por un accidente, según ha informado la DGT en su perfil de la red social X. Además, hay complicaciones en la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávila en la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas. También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.
Mientras, Madrid ha amanecido este lunes con una leve nevada que comenzó a las 4 de la madrugada, pero que no ha tenido incidencias. El dispositivo preventivo del Ayuntamiento de Madrid tuvo a 154 máquinas esparciendo sal en vías estratégicas, accesos a hospitales y túneles.
El temporal afecta a Castilla y León en forma de bajísimas temperaturas pero hasta el momento no ha causado especiales trastornos en las carreteras más allá de nieblas, nieves y tráficos densos. La única vía cortada por la borrasca es la DSA-191, a la altura de la zona montañosa de Candelario (Salamanca), por donde está prohibido circular a causa de la nieve. Otras carreteras secundarias de la comunidad, ubicadas en cordilleras, también requieren precauciones especiales, según ha comunicado la delegación del Gobierno en la comunidad, informa Juan Navarro.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos para este lunes en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Extremadura y Canarias, ante el avance de la borrasca Francis.
