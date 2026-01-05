La nieve llega a cotas bajas de Barcelona, Tarragona y Lleida y amenaza la movilidad por carretera

La anunciada nevada a cotas bajas y en zonas muy pobladas ha llegado esta madrugada a puntos de las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona y está provocando algunos problemas en la movilidad, aunque por ahora solo en carreteras secundarias. Protección Civil de Cataluña mantiene activados hasta tres planes de emergencia por nieve, viento y frío.

La nevada derivada de la borrasca Francis afectará básicamente zonas del sur y del oeste de Cataluña, pero puede acercarse a zonas pobladas de la segunda corona metropolitana de Barcelona, por lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencia por las afectaciones que pueda tener en carreteras principales. La coincidencia del fenómeno meteorológico con las cabalgatas de Reyes es otro factor que preocupa a las autoridades por la elevada movilidad que conlleva esta celebración.

La previsión del Servei de Meteorologia de Catalunya es que pueda nevar a prácticamente cualquier cota en Tarragona y Lleida durante la mañana y que la nevada se desplace hacia el interior de Barcelona durante el día. Con todo, no se esperan grandes cantidades de nieve. Las zonas del sur de Lleida se han levantado don dos o tres centímetros de nieve.

A primera hora de la mañana la A-2 en Cervera ha quedado cortada, durante casi una hora, tras un accidente en medio del episodio de nieve. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fijado como obligatorio el uso de cadenas en los vehículos que circulen por seis vías leridanas, entre ellas la C-12 entre Maials y Torrebesses (Lleida). Además de este tramo de la C-12, también se incluyen la A-2 entre Tàrrega y Veciana; la C-242 entre Torrebesses y Ulldemolins; la C-233 entre Bovera y Castelldans; la C-563 entre Josa y Tuixén y la C-462 entre Coma y la Pedra y entre Josa y Tuixén. En total, son cerca de 132 kilómetros de carreteras catalanas en las que son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno.

Las carreteras que más preocupan, en las próximas horas, al Servei Català de Trànsit son la A-2 entre Barcelona y Lleida, la C-25 entre Vic y Cervera y la C-14 en Tarragona.